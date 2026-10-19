Buông bỏ là thượng sách: Vì sức khỏe cả nhà, tôi khuyên bạn VỨT NGAY 8 món đồ này

Dọn nhà, thứ khó nhất đôi khi không phải lau chùi mà là quyết định món nào nên bỏ. Một chiếc thớt vẫn dùng được, hộp nhựa chỉ hơi biến dạng hay đôi dép đã mòn chưa đứt khiến nhiều người nghĩ rằng dùng thêm vài tháng cũng chẳng sao. Cứ như vậy, những món đồ đã xuống cấp tiếp tục xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng có những vật dụng khi đã hỏng, mòn hoặc không còn đảm bảo vệ sinh thì việc cố giữ lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nếu trong nhà đang có 8 món dưới đây, mọi người nên kiểm tra kỹ và mạnh dạn thay mới khi chúng đã xuống cấp.

1. Thớt đã nứt, có rãnh sâu và rất khó làm sạch

Một vài vết dao nông trên thớt sau thời gian sử dụng là bình thường. Điều đáng lưu ý là chiếc thớt đã xuất hiện những rãnh sâu, vết nứt, cong vênh hoặc những khu vực đổi màu mà chà rửa mãi không sạch. Các khe và rãnh sâu có thể giữ lại cặn thực phẩm, độ ẩm và khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, thớt dùng cho thịt, cá sống càng cần được chú ý để hạn chế nguy cơ nhiễm chéo sang thực phẩm ăn ngay. Vì vậy, đừng lấy số tháng hay số năm sử dụng làm tiêu chuẩn duy nhất. Khi bề mặt thớt đã hư hỏng đến mức không còn làm sạch hiệu quả, đó là lúc nên thay.

2. Hộp nhựa đã nứt, biến dạng hoặc xuống cấp rõ rệt

Hộp nhựa tốt có thể sử dụng lâu nếu dùng đúng mục đích, vì vậy không cần nghe đến đồ nhựa là vứt. Tuy nhiên, một chiếc hộp đã nứt, cong vênh, bề mặt hư hỏng nhiều hoặc nắp không còn đóng kín thì chẳng đáng để tiếc. Ngoài việc khó vệ sinh, hộp biến dạng còn có thể không còn phù hợp để đựng thực phẩm như ban đầu. Với hộp dùng để hâm nóng thức ăn, mọi người càng nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì mặc định hộp nhựa nào cũng cho được vào lò vi sóng.

3. Miếng bọt biển rửa bát đã bẩn và có mùi

Miếng rửa bát thường xuyên tiếp xúc với thức ăn thừa, dầu mỡ và nước nhưng lại hay bị để ẩm cạnh bồn rửa. Chính môi trường ẩm cùng lượng chất hữu cơ còn sót lại tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Nếu miếng rửa bát đã có mùi, đổi màu, bở vụn hoặc dù giặt kỹ vẫn bẩn, đừng cố dùng tiếp. Sau mỗi lần sử dụng cũng nên loại bỏ thức ăn mắc lại, làm sạch và để miếng rửa ở nơi thông thoáng cho khô.

4. Đũa gỗ, thìa gỗ đã mốc hoặc nứt

Đũa và dụng cụ bằng gỗ không cần thay theo một mốc thời gian cứng nhắc. Một đôi đũa được rửa sạch và làm khô tốt hoàn toàn có thể sử dụng lâu. Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu bề mặt đã nứt, xơ, xuất hiện những đốm mốc hoặc có mùi lạ không loại bỏ được. Đặc biệt, đừng nghĩ luộc qua nước sôi là có thể “cứu” mọi chiếc đũa đã mốc. Khi vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn đã hư hỏng rõ rệt, thay mới thường là lựa chọn đơn giản và hợp lý hơn.

5. Chảo chống dính đã bong tróc, lớp phủ hư hỏng nặng

Một vài vết xước nhỏ không đồng nghĩa chiếc chảo lập tức trở thành đồ độc hại. Tuy nhiên, khi lớp chống dính đã bong tróc nhiều, bề mặt bị hư hại rõ rệt hoặc thức ăn liên tục bám vào những vùng lớp phủ không còn nguyên vẹn, chiếc chảo đã không còn ở trạng thái sử dụng tốt. Thay vì tiếp tục cạo, chà bằng vật sắc hoặc cố sử dụng đến khi lớp phủ bong gần hết, gia đình nên cân nhắc thay chảo. Với chảo chống dính mới, dùng dụng cụ phù hợp và tránh làm xước bề mặt sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng.

6. Khăn tắm có mùi dai dẳng, xuất hiện mốc

Khăn tắm không phải cứ cũ là phải bỏ. Nếu vẫn sạch, mềm và được giặt, phơi khô đúng cách, khăn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng chiếc khăn đã xuất hiện mốc, mùi khó chịu vẫn còn sau khi giặt hoặc chất liệu xuống cấp đến mức khó làm sạch thì không nên tiếp tục dùng chỉ vì tiếc. Khăn thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với da và độ ẩm, vì vậy việc để khăn khô hoàn toàn giữa các lần sử dụng cũng quan trọng không kém chuyện giặt khăn.

7. Bàn chải đánh răng đã tòe lông

Đây là món nhỏ nhưng nhiều người lại dùng quá lâu. Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyến nghị thay bàn chải đánh răng khoảng 3-4 tháng một lần, hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải đã bị sờn, tòe. Lông bàn chải biến dạng làm giảm hiệu quả làm sạch. Vì vậy, nếu không nhớ lần cuối mình thay bàn chải là khi nào, hãy nhìn ngay phần lông bàn chải. Khi chúng đã xòe sang hai bên, không cần chờ đủ mốc thời gian mới thay.

8. Ổ cắm kéo dài, dây điện đã nứt vỏ hoặc có dấu hiệu cháy xém

Trong 8 món, đây là thứ càng không nên có tâm lý “vẫn chạy thì cứ dùng”. Ổ cắm bị lỏng, phích cắm cháy xém, dây điện nứt vỏ, nóng bất thường hoặc có mùi khét đều là những dấu hiệu cần ngừng sử dụng và kiểm tra. Đừng quấn tạm vài vòng băng dính rồi tiếp tục dùng một thiết bị điện đã hư hỏng nghiêm trọng. Với những vật dụng liên quan đến điện, khả năng hoạt động không đồng nghĩa với an toàn.

Đừng vứt đồ chỉ vì “đã dùng lâu”

Buông bỏ đúng lúc không có nghĩa là đặt ra một lịch cứng nhắc rồi đến ngày là đem mọi thứ vào thùng rác. Một chiếc thớt 2 năm vẫn nguyên vẹn có thể đáng giữ hơn chiếc thớt mới dùng vài tháng nhưng đã nứt sâu; hộp nhựa tốt và sử dụng đúng cách cũng không cần vứt chỉ vì đã cũ. Thay vì nhìn vào tuổi của món đồ, hãy nhìn vào tình trạng thực tế: đã nứt, mốc, biến dạng, khó vệ sinh, mất chức năng hay xuất hiện dấu hiệu mất an toàn hay chưa. Có những thứ càng cũ càng đáng giữ, nhưng với những vật dụng liên quan trực tiếp đến thực phẩm, cơ thể và điện, tiếc quá đôi khi lại thành không đáng.