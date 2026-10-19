Nổi tiếng ngoài 70 tuổi, nữ nghệ sĩ 92 tuổi hé lộ bí quyết 'không bao giờ già'

Đời sống tinh thần của một người quyết định rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Nhân vật sau đây chính là tấm gương sống thọ khỏe mạnh và đạt được thành công vang dội.

Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản

Nữ nghệ sĩ Rose Wylie (sinh năm 1934) vượt qua những rào cản, hoàn cảnh sống nhiều khó khăn, trở thành nữ nghệ sĩ người Anh đầu tiên có tác phẩm được trưng bày tại không gian triển lãm chính của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London (Anh).

Ở tuổi mà hầu hết mọi người lựa chọn cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, Rose Wylie, được ca ngợi là một trong những nghệ sĩ mới nổi triển vọng nhất nước Anh nhờ những tác phẩm hội họa có màu sắc rực rỡ và phong cách độc đáo. Bà cũng được Hoàng gia Anh trao tặng Huân chương Đế quốc Anh.

Rose Wylie không ngừng sáng tạo và giá trị sưu tầm các tác phẩm của bà được nhiều bảo tàng quốc tế công nhận.

Tác phẩm độc đáo của bà Rose Wylie

Danh tiếng đến muộn có thể là sự sắp đặt tốt nhất

Rose Wylie hiện sang tuổi 92, chưa bao giờ đi trên con đường thẳng tắp dẫn đến thành công và danh vọng. Ngay từ những năm 1950, bà theo học trường nghệ thuật để tìm hiểu sâu về mỹ thuật. Tuy nhiên, sau khi kết hôn và sinh con, bà gần như hoàn toàn gác lại cọ vẽ, tập trung chăm sóc gia đình.

Hơn 20 năm ấy có thể được xem là sự gián đoạn trong sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ, nhưng với Rose Wylie, đó lại trở thành nguồn dưỡng chất đặc biệt cho sáng tạo. Nhìn lại những năm tháng ấy, bà không hề cảm thấy hối tiếc.

“ Nếu bạn cứ dồn toàn bộ tâm sức vào hội họa, chắc gì tâm trí bạn được thư thái? Tôi chọn dành thời gian cho các con. Điều đó giúp tôi không cảm thấy nhàm chán với việc sáng tạo. Ngược lại, nó cho phép tôi tích lũy được rất nhiều chất liệu, bởi dành thời gian cho con cái bản thân nó đã tràn đầy sự sáng tạo rồi! ”

Khi các con trưởng thành và chồng qua đời, bà bước vào giai đoạn mới của cuộc đời và trở lại với thế giới nghệ thuật bằng tham vọng rõ ràng, kiên định.

Năm 1981, ở tuổi 46, Rose Wylie tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia London với tư cách một sinh viên lớn tuổi. Mãi đến khi ngoài 70 tuổi, tác phẩm của bà mới thực sự được thế giới công nhận, đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp nghệ thuật.

Không bao giờ cảm thấy già

Những bức tranh sống động và đầy bất ngờ của Rose thường khiến công chúng nhầm tưởng đó là tác phẩm của một họa sĩ trẻ. Điều này khiến bà rất vui. “ Ai lại muốn vẽ như một người già chứ? Như thế thì không đủ tươi mới”. Bà không bao giờ lên kế hoạch cụ thể cho lịch trình của mình mà làm bất cứ điều gì bản thân mong muốn, đắm mình hoàn toàn vào khoảnh khắc sáng tạo.

Nghệ sĩ Rose Wylie

Nguồn cảm hứng đến từ quan sát cuộc sống và lưu giữ những dấu vết chân thực nhất: Từ những chi tiết trong lịch sử nghệ thuật, hiện vật cổ, nhân vật nổi tiếng, ký ức cá nhân đến những cảnh vật thường ngày như hơi nước trong bếp, hoa, động vật, ảnh trên báo hay những cảnh trong phim.

Rose chia sẻ: “ Mọi người thường xem nhẹ tầm quan trọng của những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi không thích nói chung chung. Tôi tập trung vào những vấn đề cụ thể. ”

Bà cũng coi trọng việc duy trì và rèn luyện trí nhớ, bởi điều đó giúp lọc lại những gì từng nhìn thấy và củng cố những chi tiết từng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, để có thể ghi nhớ và tái hiện sự vật chân thực, cần phải quan sát trong thời gian dài và thật cẩn thận.

Bà có triết lý riêng về quy mô và cách tư duy trong các bức tranh của mình. Thay vì bị gò bó, hạn chế hoặc quá trau chuốt, bà ưa chuộng sự tự tin và cảm giác bao quát mà những bức tranh khổ lớn mang lại.

Tác phẩm của bà trưng bày tại GNYP Gallery

Khi được hỏi muốn truyền tải điều gì đến khán giả qua các tác phẩm của mình, bà trả lời: “ Nó rất cảm động. Đó không phải là kiểu buồn mà mọi người thường liên tưởng đến, mà là điều gì đó khiến bạn phấn chấn hoặc cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cuộc sống”.

“ Tôi không cảm thấy mình già ”, Rose nói. “ Từ ‘cụ hưu’ khiến tôi rất khó chịu. Tôi vẫn đang hoạt động hết công suất, hy vọng sẽ được trưng bày tác phẩm tại các bảo tàng lớn trên khắp thế giới và trở thành một phần của lịch sử văn hóa thị giác”.

Bí quyết sống thọ thật sự đa dạng, từ kinh nghiệm của người đi trước, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều, để có thể sống hạnh phúc và thành công bất kể tuổi tác.