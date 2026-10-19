Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn duy trì thói quen ăn cơm chung?

Trong văn hóa người Việt, bữa cơm chiều không đơn thuần là thời gian để nạp năng lượng sau một ngày dài, mà còn là chiếc cầu nối gắn kết tình thân, nơi các thế hệ quây quần chia sẻ buồn vui cuộc sống. Một mâm cơm đủ mặt các thành viên từng là quy ước bất thành văn của hầu hết mọi gia đình.

Thế nhưng trong những năm gần đây, cảnh tượng bếp núc lạnh tanh, những bữa ăn lắt nhắt từng người hay việc ai nấy tự gọi đồ ăn riêng đang ngày càng trở nên phổ biến. Sự biến mất dần của những bữa cơm chung phản ánh những chuyển dịch sâu sắc trong lối sống và mối quan hệ gia đình thời hiện đại.

Lệch pha về lịch trình sinh hoạt và áp lực mưu sinh đè nặng

Nguyên nhân trực diện nhất khiến các gia đình khó ngồi lại cùng nhau chính là sự chênh lệch múi giờ sinh hoạt của từng thành viên. Bố mẹ bị cuốn vào guồng quay tăng ca nơi công sở, đối mặt với áp lực chỉ tiêu và những buổi tiếp khách đột xuất vào cuối ngày. Trong khi đó, con cái từ bậc tiểu học đến trung học lại đối diện với lịch học thêm, học ngoại ngữ và các lớp kỹ năng dày đặc, thường chỉ tan học khi trời đã tối muộn.

Guồng quay công việc và học tập khiến các thành viên trong gia đình khó tìm được khung giờ ăn chung (Ảnh minh họa)

Để chờ đợi đủ người ngồi vào bàn ăn đôi khi trở thành một việc xa xỉ và gây mệt mỏi cho tất cả mọi người. Người về sớm thì đói bụng không thể đợi, người về muộn thì kiệt sức chỉ muốn ăn vội cho xong để kịp nghỉ ngơi hoặc làm tiếp công việc tồn đọng. Bữa cơm gia đình ấm cúng vô tình biến thành một nghĩa vụ gượng ép về mặt thời gian, khiến nhiều nhà chọn giải pháp ai về trước ăn trước, ai bận thì tự lo để giải phóng áp lực cho nhau.

Sự tiện lợi của dịch vụ giao đồ ăn và khẩu vị cá nhân hóa

Sự bùng nổ của các ứng dụng giao đồ ăn nhanh đã thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống của người đô thị. Trước đây, việc duy trì một bữa cơm nhà đòi hỏi người nội trợ phải dành từ một đến hai tiếng đồng hồ cho các khâu đi chợ, sơ chế, nấu nướng và dọn dẹp. Đối với những người trẻ đi làm bận rộn, khoảng thời gian này là một sự đầu tư quá lớn về mặt thể lực và tinh thần sau cả ngày dài cống hiến nơi văn phòng.

Bên cạnh đó, khẩu vị giữa các thế hệ trong gia đình ngày càng có sự phân hóa rõ rệt. Ông bà, bố mẹ quen ăn những món truyền thống đậm đà, trong khi con cái lại chuộng các món ăn nhanh, đồ ăn healthy hoặc ẩm thực ngoại nhập. Thay vì phải tranh cãi hôm nay ăn gì hay ép buộc mọi người cùng ăn một thực đơn không vừa miệng, việc mở ứng dụng trên điện thoại và để mỗi người tự chọn một món ăn theo đúng sở thích cá nhân trở thành giải pháp nhanh gọn và thoải mái hơn rất nhiều.

Bàn ăn biến thành nơi tra khảo, thuyết giáo gây ngột ngạt

Nhiều gia đình vẫn cố gắng duy trì việc ăn chung, nhưng chính không khí căng thẳng trên bàn ăn lại là lý do khiến con cái tìm cách né tránh. Không ít bậc phụ huynh có thói quen tận dụng thời gian ngồi ăn cơm để bắt đầu kiểm tra điểm số, phán xét thái độ học tập, nhắc nhở chuyện cưới xin hoặc cằn nhằn về những thiếu sót của con trong ngày.

Mâm cơm lúc này không còn là nơi thư giãn mà trở thành một buổi họp gia đình ngột ngạt với những lời trách móc và so sánh thiệt hơn. Cảm giác vừa nhai cơm vừa phải nghe những lời chì chiết khiến đứa trẻ nuốt không trôi, hình thành tâm lý sợ hãi mỗi khi đến giờ cơm. Để tìm kiếm sự bình yên, nhiều người trẻ thà chọn cách ăn tạm bát mì tôm trong phòng riêng hoặc ăn vội ngoài hàng quán còn hơn phải đối diện với những cuộc tra khảo không hồi kết từ người lớn.

Những lời cằn nhằn và áp lực điểm số trên mâm cơm vô tình biến bữa ăn gia đình thành nỗi ám ảnh của con cái (Ảnh minh họa)

Chiếc màn hình điện thoại cắt đứt hoàn toàn sự tương tác trực tiếp

Ngay cả khi mọi người cùng ngồi chung một bàn, sự hiện diện thực sự bên nhau vẫn chưa chắc đã tồn tại. Thói quen dán mắt vào màn hình điện thoại thông minh, lướt mạng xã hội hay vừa ăn vừa trả lời tin nhắn công việc đã xâm chiếm hầu hết mọi gia đình. Mỗi người chìm đắm trong thế giới ảo của riêng mình, bữa ăn diễn ra trong sự im lặng lạnh lẽo, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chuông báo thông báo vang lên.

Khi sự kết nối bằng mắt và những lời thăm hỏi chân thành bị thay thế bởi những ngón tay liên tục quẹt màn hình, ý nghĩa thực sự của việc ăn cơm chung hoàn toàn biến mất. Việc ngồi cùng nhau nhưng tâm trí ở nơi khác không mang lại bất kỳ giá trị gắn kết nào, dần dần biến bữa cơm tập thể thành một hình thức rỗng tuếch mà các thành viên thấy việc duy trì hay từ bỏ cũng chẳng còn nhiều khác biệt.