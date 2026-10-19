Máu đến gan càng ít giấc ngủ càng kém? 4 thực phẩm bổ sung máu gan, làm dịu thần kinh và ngủ ngon

Nhiều người nhận thấy chất lượng giấc ngủ của họ suy giảm khi bước vào tuổi trung niên, dễ dàng thức giấc vào ban đêm, ngủ không sâu giấc và cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau. Đối mặt với tình trạng này, nhiều người đầu tiên nghĩ đến là do căng thẳng cao độ, tuổi tác hoặc quá mệt mỏi trong ngày, nhưng lại bỏ qua một số thay đổi bên trong cơ thể.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, lượng máu gan không đủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tuy nhiên, từ góc nhìn sức khỏe hiện đại, giấc ngủ kém thường liên quan đến việc thiếu hụt chất dinh dưỡng, thể trạng suy giảm và thói quen sinh hoạt không điều độ. Do đó, duy trì cung cấp đủ chất dinh dưỡng có thể giúp duy trì giấc ngủ ngon.

Dĩ nhiên, "thiếu máu gan" không chỉ đơn giản là thiếu máu, mà còn là sự suy giảm khả năng tự nuôi dưỡng của cơ thể. Ví dụ, thói quen ăn uống không điều độ, làm việc quá sức và thiếu ngủ đều có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của cơ thể. Đặc biệt khi chúng ta già đi, sự thay đổi về tốc độ trao đổi chất và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng giảm sút càng làm cho việc điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày trở nên quan trọng hơn.

Nhiều người chỉ tập trung vào giờ đi ngủ khi cố gắng cải thiện giấc ngủ, mà bỏ qua chế độ ăn uống hàng ngày. Nếu không có nền tảng dinh dưỡng đúng đắn, việc chỉ dựa vào việc đi ngủ sớm hơn hoặc uống thứ gì đó trước khi ngủ thường không hiệu quả. Do đó, việc tăng cường lượng thực phẩm bổ dưỡng trong chế độ ăn uống hàng ngày một cách hợp lý sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất tốt hơn.

1. Gan lợn

Gan lợn là thực phẩm giàu chất sắt, và có thể được tiêu thụ ở mức độ vừa phải bởi những người cần bổ sung sắt. Gan lợn chứa các chất dinh dưỡng như sắt, vitamin A và các vitamin nhóm B, tất cả đều tham gia vào các quá trình trao đổi chất bình thường. Đặc biệt, sắt là nguyên liệu thiết yếu cho việc sản xuất hemoglobin. Thiếu sắt có thể dẫn đến mệt mỏi và suy giảm khả năng tập trung.

Tuy nhiên, không đúng rằng ăn càng nhiều gan lợn càng tốt. Vì gan lợn là nội tạng động vật nên có hàm lượng cholesterol tương đối cao. Những người có rối loạn mỡ máu, axit uric cao hoặc các bệnh liên quan cần kiểm soát lượng tiêu thụ dựa trên tình trạng cá nhân. Nói chung, đối với người bình thường, thỉnh thoảng ăn một ít gan lợn có thể là một sự bổ sung tốt cho chế độ ăn uống, nhưng không nên ăn nhiều mỗi ngày.

Khi chế biến, nên chọn phương pháp hấp hoặc luộc để hạn chế chiên rán và nêm nếm quá nhiều gia vị. Hơn nữa, hãy chú ý đến độ tươi của gan lợn khi mua và tránh tiêu thụ các sản phẩm nội tạng đã được bảo quản quá lâu. Nội tạng động vật rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện bảo quản, và việc xử lý không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

2. Táo đỏ

Táo đỏ là một loại thực phẩm phổ biến trong nhiều gia đình, và ăn chúng với lượng vừa phải có thể bổ sung một số chất dinh dưỡng cho cơ thể. Táo đỏ chứa carbohydrate, chất xơ và nhiều nguyên tố vi lượng, đồng thời có vị ngọt. Nhiều người thích ngâm táo đỏ trong nước hoặc nấu chúng trong cháo. Đối với những người chán ăn hoặc có chế độ ăn đơn điệu, việc thêm táo đỏ với lượng vừa phải có thể làm tăng sự đa dạng trong chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, táo đỏ có chứa một lượng đường nhất định, và không phải ai cũng phù hợp để tiêu thụ với số lượng lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người có lượng đường trong máu không ổn định; ăn quá nhiều cùng một lúc có thể gây ra sự dao động trong lượng đường huyết. Do đó, điều quan trọng là phải chú ý đến số lượng khi ăn táo đỏ. Coi táo đỏ như một nguyên liệu thực phẩm thông thường, chứ không phải là một loại thực phẩm bổ sung đặc biệt cần được tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian dài, là điều rất quan trọng.

3. Đậu đen

Đậu đen chứa protein thực vật, chất xơ và nhiều khoáng chất, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các chức năng bình thường của cơ thể. Khi con người già đi, nhiều người bị thiếu hụt protein, và đậu có thể là một nguồn protein tốt. So với một số thực phẩm chế biến sẵn, đậu tự nhiên có cấu trúc dinh dưỡng đơn giản hơn. Bạn có thể chọn nấu đậu đen thành cháo, làm sữa đậu nành hoặc sử dụng chúng trong các món ăn hàng ngày khác.

Tuy nhiên, mặc dù đậu đen rất bổ dưỡng, việc tiêu thụ chúng cần được cân nhắc dựa trên hệ tiêu hóa của mỗi người. Những người có hệ tiêu hóa yếu có thể bị đầy hơi hoặc khó chịu khác khi ăn quá nhiều đậu cùng một lúc. Do đó, việc điều chỉnh chế độ ăn uống nên được thực hiện từ từ. Chỉ tăng lượng đậu khi cơ thể bạn đã thích nghi, thay vì thay đổi thói quen ăn uống một cách đột ngột và mạnh mẽ.

4. Hạt mè đen

Cuối cùng, hạt mè đen là một thực phẩm phổ biến được nhiều người bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Chúng chứa chất béo, protein và nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Chất béo trong hạt mè đen chủ yếu là các axit béo không bão hòa, và chúng cũng chứa một số khoáng chất. Tiêu thụ vừa phải có thể tăng cường lượng dinh dưỡng trong chế độ ăn và giúp duy trì sự cân bằng dinh dưỡng.

Nhiều người thích xay hạt mè đen thành bột để ăn hoặc thêm vào bữa sáng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hạt mè đen không ít calo, và tiêu thụ một lượng lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến lượng calo nạp vào quá mức. Điều này đặc biệt đúng đối với những người khó kiểm soát cân nặng hoặc có cholesterol cao; họ nên đặc biệt chú ý đến khẩu phần ăn. Một chế độ ăn uống lành mạnh không phải là ăn càng nhiều một loại thực phẩm càng tốt, mà là về sự cân bằng trong việc hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau.

Bên cạnh chế độ ăn uống, các vấn đề về giấc ngủ cũng liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt. Thiếu ngủ mãn tính, thiếu vận động ban ngày và căng thẳng quá mức đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ban đêm. Ví dụ, thiếu ngủ mãn tính ở người lớn có thể làm rối loạn sự điều hòa bình thường của nhiều hệ thống trong cơ thể. Các nghiên cứu liên quan cho thấy những người thiếu ngủ mãn tính có thể có nguy cơ mắc các vấn đề về chuyển hóa cao hơn.

Do đó, việc cải thiện giấc ngủ không thể chỉ dựa vào việc ăn một loại thực phẩm duy nhất; cần có một cách tiếp cận toàn diện đối với lối sống. Đồng thời, duy trì lịch ngủ đều đặn, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá lâu trước khi ngủ và tránh các loại đồ uống kích thích như trà đặc và cà phê cũng có thể giúp tạo ra môi trường ngủ tốt hơn.

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(Nguồn: Sohu)