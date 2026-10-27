Vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 có gì đặc biệt?

Trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, hình ảnh chiếc vòng nguyệt quế được chế tác thủ công, mạ vàng 24K tông vàng Italy, dành cho nhà vô địch được tiết lộ.

Mỗi năm, bên cạnh cuộc tranh tài của 4 “nhà leo núi” tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ là phần thưởng đánh dấu chiến thắng, vật phẩm này còn mang câu chuyện sáng tạo riêng, gắn với thông điệp mà người chế tác muốn gửi đến các thế hệ học sinh.

Năm nay, vòng nguyệt quế vẫn do nhà thiết kế Đỗ Vân Trí chế tác. Anh đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia tròn 12 năm.

Vòng nguyệt quế Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 mạ vàng 24K (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Khác với cấu trúc đối xứng truyền thống, vòng nguyệt quế năm nay được phát triển theo hình khối hữu cơ tự nhiên, mô phỏng hình dáng cành lá ngoài đời thực. Tác phẩm kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D với kỹ nghệ kim hoàn thủ công, nổi bật bởi đường gân lá sắc nét, bề mặt cành cây gồ ghề và 4 lớp xử lý phủ vàng thật 24K.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí cho biết cảm hứng vòng nguyệt quế năm nay bắt nguồn từ hình ảnh những cành cây khô trong tự nhiên. Kết hợp với hình ảnh lá ô liu, biểu tượng quen thuộc của Olympia, anh Trí muốn kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của người trẻ.

Vòng nguyệt quế năm nay được phát triển theo hình khối hữu cơ tự nhiên, mô phỏng hình dáng cành lá ngoài đời thực.

Điểm khiến nhà thiết kế tâm đắc nhất là sự đối lập về hình dáng, chất liệu thị giác và cảm xúc. Những cành cây khô đại diện cho thử thách. Lá oliu non mọc lên từ những cành khô đó tượng trưng cho thành quả của hành trình chinh phục tri thức. Sắc vàng của chiếc vòng là hình ảnh của niềm tự hào và tỏa sáng sau nỗ lực bền bỉ, hào quang cho người chiến thắng.

Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí chia sẻ, chiếc vòng nguyệt quế không đơn thuần là phần thưởng dành cho người chiến thắng trong trận chung kết. Anh kỳ vọng tác phẩm còn là dấu ấn ghi nhận cả quá trình học hỏi, rèn luyện và trưởng thành của các thí sinh. Do đó, anh dùng những hình ảnh đối lập này để nói về các nhà leo núi Olympia: Những thử thách và trải nghiệm trong cuộc sống góp phần tạo nên bản lĩnh, giúp mỗi người từng bước chạm đến những thành tựu của riêng mình.

Nhà thiết kế cũng gửi lời nhắn nhủ tới 4 nhà leo núi trước thềm cuộc thi. “ Tôi mong các thí sinh bước vào cuộc thi với tinh thần tích cực, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt của tuổi trẻ; đồng thời hy vọng nhà vô địch sẽ trân trọng chiếc vòng như một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình của mình ”.

Với những thí sinh còn lại, anh cho rằng các em có quyền tự hào về những nỗ lực đã bỏ ra, tiếp tục học hỏi và không ngừng cố gắng. Bởi những khó khăn, thất bại cũng có thể trở thành bài học góp phần tạo nên sự trưởng thành.

“ Dù các bạn có trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia hay không, tôi mong các bạn luôn giữ được tinh thần học hỏi, lòng tử tế và sự nỗ lực không ngừng ”, nhà thiết kế chia sẻ.