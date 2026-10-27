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Cô gái SN 1995 đi từ Đồng Nai ra Lạng Sơn theo "tiếng gọi của tình yêu" trên mạng xã hội

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Cô gái SN 1995 đi từ Đồng Nai ra Lạng Sơn theo "tiếng gọi của tình yêu" trên mạng xã hội

Phòng Cảnh sát hình sự đã tìm thấy chị Xuân tại Hải Phòng sau chưa đầy 24 giờ xác minh, sau khi chị tin lời hứa hẹn tình cảm và việc làm của một người đàn ông quen qua mạng xã hội rồi bỏ nhà đi lên Lạng Sơn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời truy tìm và hỗ trợ thành công cô gái có biểu hiện bất thường đi xe từ Đồng Nai lên Lạng Sơn, bàn giao an toàn cho gia đình sau chưa đầy 24 giờ mất liên lạc.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa cô gái trở về với gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của gia đình và thông tin trên mạng xã hội, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích cô gái tên là Đoàn Thị Lệ Xuân, sinh năm 1995, trú tại phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai có biểu hiện bất thường đã tự vẫy xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, tìm thấy chị Xuân tại TP Hải Phòng. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chị Xuân quen một người đàn ông ở Lạng Sơn qua mạng xã hội. Người này bày tỏ tình cảm, hứa tìm việc làm để cả hai cùng đi làm và chung sống, khiến chị Xuân tin tưởng, bỏ nhà đi xe khách lên Lạng Sơn.

Nhận thức rõ tính chất phức tạp cấp bách của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, xác định được chị Xuân tại thành phố Hải Phòng và trong ngày đã đưa về trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, ổn định tinh thần và liên hệ gia đình đến đón.

Cùng ngày, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và chi phí đi lại với số tiền 5 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình đón chị Xuân trở về nhà an toàn.

Qua vụ việc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kịp thời của Công an tỉnh Lạng Sơn trong công tác bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân và cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, khi dân cần, khi dân khó có Công an. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thận trọng trước những lời hứa hẹn về tình cảm, việc làm để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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