Chuyển khoản thành công 18.000.000 đồng đến tài khoản của người phụ nữ cùng quê Cà Mau, Trịnh Văn Cường lập tức báo công an

Theo thông tin từ Công an xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau, ông Trịnh Văn Cường, trú tại ấp Bửu 1, xã Đông Hải, đã đến trụ sở công an trình báo việc chuyển nhầm 18.000.000 đồng vào tài khoản của người khác trong quá trình giao dịch trên điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Hải khẩn trương rà soát, xác minh các dữ liệu liên quan đến giao dịch. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người nhận số tiền trên là bà N.T.D.N., cùng trú tại xã Đông Hải.

Công an xã sau đó mời bà N.T.D.N. đến trụ sở để làm rõ sự việc. Sau khi được trao đổi, bà N. đã hợp tác và tự nguyện hoàn trả toàn bộ 18.000.000 đồng cho ông Cường.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, ông Cường bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của lực lượng công an, đồng thời gửi lời cảm ơn bà N. vì đã trung thực, tự giác hoàn trả tài sản.

Qua vụ việc, Công an xã Đông Hải khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng trước khi xác nhận giao dịch chuyển tiền. Nếu phát hiện chuyển khoản nhầm, người chuyển cần sớm liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý và trình báo cơ quan công an khi cần thiết.

Cơ quan công an cũng lưu ý người dân không tự ý sử dụng khoản tiền nhận được do người khác chuyển nhầm, đồng thời cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch hoàn trả để tránh phát sinh rủi ro.

Vụ việc là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng khi giao dịch ngân hàng, đồng thời lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Cà Mau)