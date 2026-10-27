Nữ sinh 15 tuổi mắc ung thư tuyến giáp di căn hạch vì duy trì thói quen ngủ vào đúng khung giờ này

Một nữ sinh 15 tuổi ở Trung Quốc được chẩn đoán ung thư tuyến giáp khi bệnh đã di căn đến các hạch bạch huyết vùng cổ. Khi hỏi về thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ đặc biệt chú ý đến câu trả lời của gia đình: Từ khi học cấp 2, em chưa từng đi ngủ trước 1 giờ sáng.

Theo gia đình, nữ sinh theo học tại những trường cấp 2 và cấp 3 hàng đầu địa phương. Áp lực học tập khiến việc thức khuya kéo dài trở thành thói quen thường ngày. Trường hợp này được bác sĩ Khuông Khiết, Phó trưởng khoa Ngoại tuyến giáp và mạch máu, Bệnh viện Ruijin trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc), tiếp nhận gần đây.

Đáng chú ý, ung thư tuyến giáp không còn là căn bệnh chỉ được phát hiện ở người lớn tuổi. Số bệnh nhân trẻ đang gia tăng, trong đó có cả những người ở độ tuổi đôi mươi, thậm chí tuổi thiếu niên.

Vì sao ung thư tuyến giáp ngày càng xuất hiện ở người trẻ?

Theo chuyên gia, hiện tượng này có thể liên quan đến nhiều yếu tố.

Thứ nhất, các thiết bị siêu âm ngày càng có độ phân giải cao, việc khám sức khỏe định kỳ phổ biến hơn và số người đi khám tăng lên khiến nhiều nhân tuyến giáp nhỏ được phát hiện. Đây là một phần của hiện tượng gia tăng số ca được chẩn đoán, không đồng nghĩa toàn bộ mức tăng đều xuất phát từ việc bệnh thực sự phổ biến hơn.

Thứ hai, lối sống hiện đại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Bác sĩ Khuông Khiết đặc biệt lưu ý ba khía cạnh thường bị xem nhẹ: giấc ngủ, trạng thái cảm xúc và chế độ ăn uống.

Thường xuyên thức khuya: Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động sinh lý và hỗ trợ cơ thể phục hồi. Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, nội tiết và sức khỏe nói chung.

Ăn uống thiếu cân bằng: Bác sĩ cho biết bà gặp không ít bệnh nhân trẻ thừa cân, thường xuyên ăn đồ giao tận nơi và uống nước ngọt. Chế độ ăn nhiều muối hoặc sử dụng quá nhiều i-ốt cũng là những vấn đề cần lưu ý, đặc biệt ở người có nguy cơ hoặc bệnh lý tuyến giáp.

Căng thẳng kéo dài: Áp lực học tập và công việc có thể khiến người trẻ thường xuyên căng thẳng, khó ngủ hoặc mất ngủ, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng đây là những yếu tố liên quan đến sức khỏe tổng thể, chứ không thể khẳng định riêng việc thức khuya, căng thẳng hay ăn uống thiếu khoa học trực tiếp gây ung thư tuyến giáp ở một cá nhân. Trường hợp nữ sinh 15 tuổi nói trên cũng không đủ để kết luận thức khuya là nguyên nhân khiến em mắc bệnh.

Người trẻ cần làm gì để bảo vệ sức khỏe tuyến giáp?

Từ trường hợp nữ sinh 15 tuổi, bác sĩ Khuông Khiết nhắc nhở mọi người không nên xem nhẹ việc chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hằng ngày. Ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và quản lý căng thẳng là những thói quen có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, người trẻ cần tránh hai thái cực: quá hoảng sợ khi phát hiện nhân tuyến giáp, hoặc chủ quan vì cho rằng ung thư tuyến giáp thường tiến triển chậm.

Khi nhận kết quả siêu âm bất thường, người bệnh nên được bác sĩ đánh giá dựa trên đặc điểm hình ảnh, tiền sử và các yếu tố nguy cơ. Nếu xuất hiện khối vùng cổ tăng nhanh, khàn tiếng kéo dài, khó nuốt hoặc khó thở, cần đi khám để tìm nguyên nhân; khó thở rõ rệt cần được xử trí y tế khẩn cấp.

Đối với học sinh và người trẻ chịu áp lực học tập, việc điều chỉnh giờ ngủ, duy trì chế độ ăn hợp lý và tìm cách giải tỏa căng thẳng cũng rất quan trọng. Dù những biện pháp này không thể bảo đảm ngăn ngừa ung thư, chúng vẫn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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