Nam sinh phát hiện ung thư tuyến giáp di căn khi mới 15 tuổi: Từ khi học cấp 2, đêm nào cũng làm một việc

Gần đây, bác sĩ Khuông Khiết, Phó chủ nhiệm chuyên khoa Phẫu thuật mạch máu tuyến giáp thuộc Bệnh viện Thụy Kim, trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc, đã tiếp nhận một bệnh nhân ung thư tuyến giáp mới 15 tuổi.

Theo Sohu, khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp, bệnh nhân đã xuất hiện di căn hạch bạch huyết vùng cổ.

Khi được hỏi về thói quen sinh hoạt và giờ giấc nghỉ ngơi thường ngày của trẻ, câu trả lời của phụ huynh khiến bác sĩ Khuông Khiết ấn tượng sâu sắc: “Từ khi bắt đầu học trung học cơ sở, cháu chưa bao giờ đi ngủ trước 1 giờ sáng”.

Hóa ra, đứa trẻ theo học tại ngôi trường tốt nhất địa phương. Dưới áp lực học tập, việc đi ngủ muộn kéo dài đã trở thành chuyện thường ngày.

Ảnh minh họa từ Internet

Qua câu chuyện này, bác sĩ Khuông Khiết cho biết ung thư tuyến giáp không phải là căn bệnh “không thể nắm bắt”. Công chúng không nên quá sợ hãi khi đọc thông tin về căn bệnh này trên mạng, coi nhân tuyến giáp và ung thư như “ngày tận thế”. Dẫu vậy, cũng không nên chủ quan chỉ vì nghĩ rằng đây là căn bệnh ung thư tiên lượng tốt hơn các loại ung thư khác.

Hãy thực hiện các xét nghiệm, các biện pháp can thiệp phù hợp theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời tự quản lý tốt giấc ngủ, cảm xúc và chế độ ăn uống trong cuộc sống hằng ngày - đây chính là chìa khóa để phòng chống bệnh tật.

Nhân tuyến giáp lành tính hay ác tính có thể nhận biết qua “diện mạo”

Ông Ngô Mãnh, Trưởng khoa Siêu âm tổng hợp thuộc Bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán, Trung Quốc, cho biết các bác sĩ siêu âm có một bộ tiêu chuẩn đánh giá khá hoàn thiện để phân biệt nhân lành tính và ác tính, dựa trên “diện mạo” của nhân. Những đặc điểm nhỏ như kích thước, hình dạng, đường bờ, độ hồi âm và vị trí phát triển của nhân đều là căn cứ quan trọng để đánh giá.

Phần lớn nhân lành tính có hình dạng “ngay ngắn”, thường tròn hoặc bầu dục, đường bờ nhẵn, không có tua gai. Chúng thường phát triển theo chiều ngang ở trung tâm tuyến, không có hiện tượng vôi hóa bất thường.

Trong khi đó, các nhân có nguy cơ cao thường có hình dạng bất thường, đường bờ không rõ và có tua gai, phát triển theo chiều dọc, nằm gần rìa tuyến, dễ xâm lấn ra bên ngoài và di căn. Bên trong nhân có độ hồi âm thấp, đồng thời thường đi kèm nhiều ổ vôi hóa.

Ông Ngô Mãnh bổ sung: “Kinh nghiệm lâm sàng kết hợp với kiểm tra siêu âm có thể giúp đánh giá sơ bộ nhân lành tính hay ác tính, nhưng sinh thiết để xét nghiệm mô bệnh học mới là tiêu chuẩn vàng để xác định chẩn đoán”.

Ba nhóm người cần đặc biệt chú ý

Ông Ngô Mãnh nhắc nhở: “Ngoài việc chú ý đến hình dạng của nhân, có ba nhóm người cần đặc biệt lưu tâm”.

Thứ nhất là phụ nữ có sự biến động mạnh về hormone. Trong ba giai đoạn đặc biệt gồm tuổi dậy thì, thai kỳ và thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen thay đổi đáng kể, có thể thúc đẩy nhân phát triển và làm tăng nguy cơ ác tính.

Thứ hai là những người làm nghề như giáo viên, luật sư, nhân viên ngân hàng. Theo chuyên gia Trung Quốc, đây là những nhóm nghề nghiệp thường gặp trong số các trường hợp có tỷ lệ mắc nhân tuyến giáp cao trên lâm sàng. Những người này thường xuyên chịu áp lực tinh thần, kìm nén cảm xúc; cộng thêm việc thức khuya và giờ giấc sinh hoạt thất thường, tình trạng này có thể liên tục làm rối loạn hệ nội tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân phát triển.

Thứ ba là những người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp, đặc biệt khi người thân trực hệ mắc ung thư tuyến giáp thể nhú hoặc thể tủy. Các thành viên trong gia đình thuộc nhóm nguy cơ cao cần được kiểm tra tuyến giáp định kỳ, chú trọng sàng lọc.

Cùng với việc khám sức khỏe định kỳ ngày càng phổ biến, kỹ thuật siêu âm ngày càng tiến bộ và nhận thức về sức khỏe của người dân được nâng cao, tỷ lệ phát hiện nhân tuyến giáp tăng lên qua từng năm, đồng thời có xu hướng xuất hiện ở người trẻ tuổi nhiều hơn.

Trước thực trạng này, ông Ngô Mãnh khuyến nghị rằng khi phát hiện nhân tuyến giáp, mọi người không cần quá hoảng sợ. Phần lớn các nhân đều lành tính và không cần điều trị quá mức; chỉ cần tái khám định kỳ và theo dõi diễn biến là đủ. Nếu là nhân có nguy cơ cao, người bệnh nhất định phải thực hiện thêm các kiểm tra cần thiết và được chẩn đoán, điều trị theo đúng quy chuẩn.