Kỷ lục 110 robot hình người nhảy tập thể

Một màn trình diễn vũ đạo khá đặc biệt vừa diễn ra tại Trung Quốc. Không phải các vũ công chuyên nghiệp mà là 110 robot hình người cùng nhảy theo nhạc, thực hiện những động tác đồng đều và lập kỷ lục thế giới Guinness.

Theo đó, tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, 110 robot hình người A3 đã cùng nhau trình diễn những điệu nhảy được lập trình sẵn.

Đáng chú ý, đây đều là những robot thương mại, không phải các phiên bản được chế tạo riêng cho màn trình diễn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên sân khấu, những vũ công máy này sẽ tiếp tục phục vụ trong lĩnh vực du lịch, giải trí, giáo dục và dịch vụ công cộng.