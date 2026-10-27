Sau tuyên bố chấn động của Elon Musk, đến lượt Bill Gates đồng ý: "Trong 20 năm tới lao động con người sẽ không còn bắt buộc"

Cột mốc 20 năm và "cơn địa chấn" mang tên robot hình người

Xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình podcast của nhà sáng lập Nikhil Kamath, Bill Gates thẳng thắn chỉ ra rằng thế giới đang đứng trước một khúc cua lịch sử định hình lại hoàn toàn trật tự kinh tế.

"Mối quan tâm lớn nhất của tôi là giai đoạn chuyển đổi 20 năm này, nơi sẽ có kẻ thắng, người thua, cùng rất nhiều sự xáo trộn... Và chúng ta phải vượt qua điều đó để tiến tới giai đoạn của sự thịnh vượng." - Bill Gates trả lời.

Bill Gates trong chương trình podcast của nhà sáng lập Nikhil Kamath (Ảnh: People by Nikhil Kamath)

Khi được hỏi về mốc thời gian cụ thể, vị tỷ phú cho biết con số 20 năm là một khoảng dự báo an toàn, nhưng tốc độ thực tế có thể diễn ra nhanh hơn nhiều. Với nguồn vốn khổng lồ và hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt tại Trung Quốc đang dồn dập đổ vào lĩnh vực robot, sự xuất hiện của những cỗ máy có đôi tay và ngón tay linh hoạt như người thật đang đến rất gần.

Theo Bill Gates, nếu sự phát triển này không bị kìm hãm hay giảm tốc, nhân loại sẽ chứng kiến một tương lai nơi máy móc có thể đảm nhiệm toàn bộ các công việc nặng nhọc nhất. Robot có thể tự tay xây dựng nhà cửa, trồng trọt, thu hoạch lương thực cho đến việc thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp với chi phí vô cùng thấp.

Đến thời điểm đó, Bill Gates cho rằng "không một loại lao động chân tay nào mà con người cung cấp cho nền kinh tế còn là bắt buộc nữa."

Mặc dù thừa nhận công nghệ có thể sai số đôi chút về mốc thời gian, tỷ phú Microsoft khẳng định xu hướng này là không thể đảo ngược.

Kẻ thắng, người thua trong kỷ nguyên chuyển đổi

Những phân tích đầy sắc bén của Bill Gates đã phơi bày một kịch bản kinh tế tương lai vừa khốc liệt vừa không thể tránh khỏi. Giai đoạn chuyển đổi 20 năm tới được dự báo sẽ tạo ra một cuộc tái cấu trúc diện rộng, châm ngòi cho sự phân hóa sâu sắc trên quy mô toàn cầu.

Trong cuộc đua này, những quốc gia và doanh nghiệp nhanh nhạy làm chủ sóng công nghệ mới sẽ vươn lên nắm giữ vị thế thống trị, trong khi những lực lượng chậm chân đứng trước nguy cơ bị đào thải vĩnh viễn khỏi guồng quay phát triển.

Bill Gates cho rằng AI và robot hình người sẽ thay thế lao động con người (Ảnh: Chinadaily)

Song song đó, bức tranh sinh kế toàn cầu cũng đứng trước bài toán sinh tồn chưa từng có tiền lệ. Khi làn sóng tự động hóa bùng nổ, không chỉ lực lượng lao động chân tay mà cả một phần không nhỏ lao động trí óc cũng sẽ dần bị các cỗ máy thay thế hoàn toàn.

Thực tế này buộc cấu trúc việc làm và định nghĩa về lực lượng sản xuất trên toàn thế giới phải tái định hình triệt để, nhằm thích ứng với một kỷ nguyên mới nơi máy móc đảm nhận hầu hết mọi hoạt động vận hành của nền kinh tế.

Con người sẽ chuẩn bị gì cho 20 năm chuyển đổi khốc liệt?

Lời cảnh báo của Bill Gates không mang tính hù dọa, mà là một thực tế phũ phàng rằng kỷ nguyên hoàng kim của sức lao động con người truyền thống đang đi đến hồi kết. Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho thế hệ hôm nay không phải là liệu robot có thay thế chúng ta hay không, mà là nhân loại sẽ chuẩn bị gì để vượt qua 20 năm chuyển đổi đầy bão tố này trước khi bước sang một kỷ nguyên thịnh vượng mới.