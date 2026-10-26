Người dùng iPhone lưu ý cảnh báo mới từ Bộ Công an về thủ đoạn cho vay qua iCloud

Ngày 22/10, Bộ Công an thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin do người dân cung cấp, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Công (sinh năm 1991, trú tại phường An Phong, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79, cầm đầu, có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Dịch vụ TC79 có trụ sở đăng ký tại thôn Dụ Nghĩa, phường An Phong, TP Hải Phòng.

Người dân tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị cá nhân, không cung cấp mật khẩu hoặc trao quyền quản lý Apple ID cho bất kỳ ai. (Ảnh: TM)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 9/10/2026, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an 4 địa phương tổ chức 18 tổ công tác, huy động 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệu tập 26 đối tượng để làm việc, khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh, chi nhánh và cửa hàng của công ty.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17/7/2024 đến ngày 9/10/2026, nhóm đối tượng đã lập 14.844 hợp đồng vay, với tổng số tiền giải ngân khoảng 100 tỷ đồng. Số tiền lãi thu được từ các hợp đồng đã tất toán là hơn 23 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi liên quan.

Từ vụ việc trên, Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay biến tướng, đặc biệt là những hoạt động có liên quan đến tài khoản iCloud trên thiết bị Apple.

Cơ quan công an nhấn mạnh người dân tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị cá nhân, không cung cấp mật khẩu hoặc trao quyền quản lý Apple ID cho bất kỳ ai.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên lựa chọn ngân hàng, công ty tài chính được Nhà nước cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ vốn chính thống tại địa phương.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay biến tướng thông qua iCloud hoặc bị đe dọa, tống tiền, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.