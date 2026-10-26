Những ai phát sinh giao dịch từ 5.000 đến 30.000 đồng với nội dung sau chú ý thông báo đặc biệt từ Công an

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Người dân cần cảnh giác trước bẫy lừa đảo “nạp tiền làm nhiệm vụ” trên mạng

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải cảnh báo của Công an xã Cư M’ta về bẫy “nạp tiền làm nhiệm vụ” để nhận hoa hồng trên mạng.

Theo đó, trước thủ đoạn mời gọi làm cộng tác viên trực tuyến, thực hiện nhiệm vụ để nhận tiền công, Công an xã Cư M’ta khuyến cáo người dân thận trọng với những lời hứa thu nhập cao nhưng yêu cầu chuyển tiền trước. Việc được trả một khoản tiền nhỏ ban đầu hoặc nhìn thấy số dư tăng trên ứng dụng không bảo đảm đây là công việc có thật.

Về thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng thường liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội, tự xưng là nhân viên nền tảng trực tuyến, công ty truyền thông hoặc đơn vị tuyển dụng để giới thiệu công việc đơn giản như thả tim video, theo dõi tài khoản, đánh giá sản phẩm.

Sau đó, người tham gia được đưa vào các nhóm trò chuyện, nơi có nhiều tài khoản liên tục đăng thông tin nhận tiền, khoe thu nhập và thúc giục làm theo.

Đáng chú ý, những hình ảnh chuyển khoản, lời xác nhận của thành viên trong nhóm có thể được dàn dựng để tạo cảm giác công việc uy tín, nhiều người cùng tham gia. Người đang tìm việc làm thêm, học sinh, sinh viên hoặc người chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch trực tuyến cần đặc biệt thận trọng trước hình thức này.

Ban đầu, đối tượng lừa đảo sẽ giao nhiệm vụ đơn giản và có thể chuyển tiền công từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng để tạo lòng tin. Khi người tham gia đã tin tưởng, chúng chuyển sang yêu cầu nạp tiền, ứng tiền thực hiện đơn hàng hoặc “nâng cấp nhiệm vụ” với lời hứa hưởng hoa hồng cao hơn.

Người tham gia tiếp tục được hướng dẫn truy cập website, cài ứng dụng hoặc đăng nhập hệ thống do đối tượng cung cấp. Trên giao diện này, số dư và lợi nhuận có thể liên tục tăng, nhưng đó có thể chỉ là dữ liệu do đối tượng tự tạo, không phản ánh khoản tiền thực tế có thể rút được.

Khi nạn nhân muốn rút tiền, các đối tượng viện lý do thao tác sai, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản bị khóa hoặc phải nộp thêm phí, thuế để yêu cầu chuyển tiền tiếp. Tâm lý muốn lấy lại khoản đã nộp khiến nhiều người tiếp tục làm theo, làm số tiền thiệt hại tăng lên. Khi không còn khả năng chuyển thêm hoặc phát hiện bất thường, nạn nhân có thể bị chặn liên lạc.

Cần làm gì để bảo vệ bản thân trước thủ đoạn lừa đảo trên?

Trước thực trạng này, Công an xã Cư M’ta đề nghị người dân kiểm tra thông tin tuyển dụng qua kênh chính thức của đơn vị được giới thiệu. Người dân không coi tên gọi, biểu tượng doanh nghiệp, số điện thoại hiển thị hoặc lời giới thiệu trong nhóm trò chuyện là căn cứ xác nhận uy tín.

Bên cạnh đó, người dùng tài khoản ngân hàng không chuyển tiền chỉ để được nhận việc, mở nhiệm vụ, nâng mức hoa hồng hoặc giải phóng khoản tiền đang bị giữ trên một hệ thống chưa được xác minh. Khi xuất hiện yêu cầu nạp thêm tiền để rút tiền cũ, người dân cần dừng lại và kiểm tra, không vay mượn để tiếp tục thực hiện.

Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk

Lực lượng Công an cũng khuyến cáo, người dân cần bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, dữ liệu đăng nhập ngân hàng cho người lạ; không cài đặt ứng dụng, cấp quyền truy cập hoặc điều khiển thiết bị theo hướng dẫn của tài khoản chưa xác minh.

Cần lưu ý, việc ứng dụng có tên gọi quen thuộc hoặc xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng cũng không thay thế cho việc kiểm tra đơn vị vận hành và mục đích sử dụng.

Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần ngừng chuyển tiền, không cung cấp thêm thông tin; lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ website, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch. Đồng thời, liên hệ ngay ngân hàng để thông báo giao dịch nghi vấn, đề nghị hỗ trợ và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Ngoài ra, chủ động kiểm tra trước khi giao dịch, dừng chuyển tiền khi có dấu hiệu bất thường và trình báo sớm là những việc cần thiết để hạn chế thiệt hại, hỗ trợ công tác xác minh, xử lý.