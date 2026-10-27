Công an sẽ điều tra khi tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Tài khoản ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, giúp người dân thực hiện các giao dịch thanh toán, nhận tiền, chuyển tiền và quản lý tài chính cá nhân nhanh chóng, thuận tiện. Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản ngân hàng cũng đòi hỏi mỗi người phải nâng cao cảnh giác, đặc biệt trước những lời mời cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản để nhận tiền hoa hồng. Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo, những giao dịch bất thường có thể liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, khiến chủ tài khoản đối mặt với nhiều rủi ro. Thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng tìm mua, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên)

Đây là một trong những thủ đoạn được các đối tượng lợi dụng nhằm che giấu danh tính, luân chuyển dòng tiền và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Các đối tượng thường tiếp cận người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động hoặc những người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Với những lời mời như “cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hoa hồng”, “mở tài khoản hộ”, “bán tài khoản ngân hàng giá cao” hoặc “chỉ cần cung cấp tài khoản, không cần làm gì”, các đối tượng tìm cách dụ dỗ người dân cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc giao quyền sử dụng tài khoản để đổi lấy tiền và lợi ích vật chất.

Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi này có thể là mục đích sử dụng tài khoản để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Tài khoản được thuê, mua hoặc mượn có nguy cơ bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền liên quan đến các vụ lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chủ tài khoản có thể phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tay cho vi phạm pháp luật

Công an tỉnh Thái Nguyên lưu ý, việc cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi tài khoản có giao dịch đáng ngờ hoặc liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật, người đứng tên có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, người có liên quan có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu có hành vi tiếp tay, giúp sức hoặc vi phạm các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tìm cách tạo tâm lý chủ quan bằng những lời cam kết như “chỉ đứng tên tài khoản”, “không liên quan đến giao dịch”, “không phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề” hoặc “đã có người đứng ra lo liệu”.

Đây có thể là những lời dụ dỗ nhằm che giấu mục đích thực sự của việc thuê, mua tài khoản ngân hàng. Trên thực tế, việc giao tài khoản cho người khác sử dụng có thể khiến chủ tài khoản mất quyền kiểm soát các giao dịch phát sinh và gặp khó khăn khi giải trình nguồn tiền liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, xử phạt hành chính 2 đối tượng có hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Công an khuyến cáo khi tài khoản xuất hiện giao dịch bất thường

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc giao quyền sử dụng tài khoản cho người khác, dù được hứa hẹn trả tiền hay hoa hồng.

Người dân không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin định danh hoặc dữ liệu bảo mật ngân hàng cho người không có thẩm quyền.

Khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị người khác sử dụng trái phép, chủ tài khoản cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Trường hợp nhận được lời mời mua, thuê tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, người dân nên lưu giữ thông tin liên quan và chủ động cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên

Huỳnh Duy