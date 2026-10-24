Từ nay đến 30/06/2027, tài khoản ngân hàng phải liên kết VNeID

Nghị định 320/2026/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/ND-CP về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/09/2026. Phần 3 Điều 20 được đề xuất định nghĩa các tài khoản giao dịch điện tử thuộc tính bắt buộc, được tạo trước ngày được đề xuất có hiệu lực, phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định nghĩa điện tử trong thời gian định nghĩa nhất.

Với tài khoản ngân hàng, thời hạn được kéo dài hơn so với các lĩnh vực khác. Chủ tài khoản ngân hàng tạo trước ngày 28/09/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất vào ngày 30/06/2027.

Tài khoản ngân hàng cần liên kết với VNeID (Ảnh: Khả Văn)

Tại Điều 19, Nghị định 320/2026/ND-CP bổ sung tài khoản 9 và tài khoản 10 vào Điều 40 Nghị định 69/2024/ND-CP, quy định về công việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử theo Luật giao dịch điện tử năm 2023 trên nền số thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. 12 lĩnh vực bao gồm ngân hàng, giáo dục, bình dân học dịch vụ số, chứng khoán, Viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, Dược phẩm, chữa bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

11 loại tài khoản có giới hạn 31/12/2026

Trừ lĩnh vực ngân hàng, các tài khoản thuộc tính bắt buộc được tạo trước ngày 28/09/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất vào ngày 31/12/2026. Một chút ứng dụng này được áp dụng cho các tài khoản lĩnh vực giáo dục, bình dân học dịch vụ số, chứng khoán, Viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, Dược phẩm, chữa bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Với lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu này không áp dụng cho mọi tài khoản mua sắm. Quy định chỉ áp dụng cho tài khoản của người bán, người bán hàng trực tiếp và người tiếp theo liên kết theo Luật Thương mại điện tử năm 2025.

Cho đến hiện tại, nhiều người dùng đã liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản bị ảnh hưởng An sinh xã hội trên VNeID (Ảnh: Khả Văn)

Ngoài ra, 12 lĩnh vực trên, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ quốc gia, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng, với điều kiện nền tảng đáp ứng đầy đủ yêu cầu và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử. Với các lĩnh vực chưa được liệt kê, bộ trưởng, thủ trưởng cơ sở cấp ngang có quyền xác thực sẽ cấm thực hiện danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Nghị định cũng đặt giới hạn cho nền số quốc gia. Nền tảng này phải hợp nhất tài khoản điện tử để đăng nhập, xác thực và thực hiện giao dịch chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Người dùng cần lưu ý gì?

Không thể thực hiện liên kết giữa các tài khoản trên nền tảng và tài khoản điện tử. Vì vậy, tài khoản ngân hàng chủ nên theo dõi thông báo, hướng dẫn từ ngân hàng mình đang sử dụng. Tương tự, người dùng các dịch vụ khác cần theo dõi hướng dẫn từ nhà mạng, công ty chứng khoán, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Người dùng cũng nên kiểm tra tài khoản VNeID tài khoản vẫn hoạt động bình thường. Từ ngày 28/09/2026, tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa tự động khi bàn chân điện tử bị khóa hoặc khi số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không có chính chủ.

Trong quá trình phát triển khai quy định liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với VNeID, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến khích người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động nghiên cứu Nghị định số 320/2026/ND-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức cung cấp dịch vụ để xác định đúng phạm vi, thời hạn, phương thức thực hiện đối với từng loại tài khoản.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên nền tảng số, đơn vị cung cấp dịch vụ và chủ thể hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, thương mại điện tử, cần chủ nhanh Kiểm soát các tài khoản giao dịch thuộc ứng dụng giao dịch, thực hiện liên kết, xác thực theo quy định chính xác; đồng thời tăng cường biện pháp bảo vệ dữ liệu khách hàng, đảm bảo an toàn hệ thống và phòng có nguy cơ giả mạo, cung cấp tài khoản.

Theo Tỉnh TTĐT Công an Tỉnh Lâm Đồng