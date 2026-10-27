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Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

| | Bất động sản

Từ việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Dương Văn Quang bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền, chiếm đoạt tổng cộng 5,25 tỷ đồng.

Ngày 27/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Quang (SN 1988, trú tại thôn An Phú, xã Bắc Lũng, thành phố Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quang là luật sư. Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc có trụ sở tại khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ một khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Quang bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền.

Đối tượng Dương Văn Quang.

Sau khi nhận tiền, Quang sử dụng vào mục đích cá nhân, không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền bị hại bị Quang chiếm đoạt là 5,25 tỷ đồng. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xác định thêm người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những người đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty Luật TNHH An Tâm Phúc, nếu nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, cùng các cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan công an để được giải quyết.

Theo Nguyễn Thắng/Tiền Phong

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