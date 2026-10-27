5 mẫu nhà 2 tầng mái Thái phổ biến nhất hiện nay

Nhà mái Thái đặc trưng bởi độ dốc mái lớn giúp nước mưa thoát nhanh, hạn chế tình trạng đọng nước hay dột mái. Đồng thời, cấu trúc mái có độ thoáng cao giúp không gian bên trong nhà luôn mát mẻ vào mùa hè.

Bên cạnh đó, mái Thái mang lại vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng cho tổng thể công trình. Nhà mái Thái có thể kết hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau từ hiện đại, tân cổ điển cho đến tối giản.

Với quy mô 2 tầng, nhà mái Thái đáp ứng nhu cầu công năng cho gia đình từ 3 đến 5 thành viên.

Mẫu nhà 2 tầng mái Thái đẹp được ưa chuộng hiện nay:

Nhà ống 2 tầng mái Thái 3 phòng ngủ

(Ảnh: Decoxdesign)

Với diện tích 5x20m, nhà ống 2 tầng mái Thái nổi bật với hình khối kiến trúc cân đối, mái Thái giật cấp thanh thoát và gam màu trang nhã.

Mặt tiền thường sử dụng vật liệu hiện đại như kính cường lực, gỗ nhựa hoặc đá ốp, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giúp công trình bền vững theo thời gian.

Nhà 2 tầng mái Thái tân cổ điển

(Ảnh: Decoxdesign)

Nhà 2 tầng mái Thái tân cổ điển nổi bật với sự cân xứng cao, sử dụng các chi tiết phào chỉ tinh xảo nhưng tiết chế về mức độ phù hợp để không gây rối mắt.

Mẫu nhà 2 tầng mái Thái chữ L

(Ảnh: Ankhoadesign)

Nhà mái Thái chữ L là một trong những kiểu kiến trúc phổ biến và được rất nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn. Thiết kế chữ L tạo ra khoảng sân trước rộng rãi, là không gian cho các hoạt động ngoài trời như vui chơi, tổ chức tiệc...

Kiểu dáng chữ L giúp ngôi nhà có nhiều mặt tiếp xúc với thiên nhiên hơn, dễ dàng bố trí hệ thống cửa sổ, cửa phụ để đón gió và ánh sáng tự nhiên cho tất cả các phòng.

Nhà 2 tầng mái Thái giật cấp

(Ảnh: AI)

Mẫu thiết kế nhà 2 tầng mái Thái giật cấp, phi đối xứng, ban công thiết kế lan can kính cường lực. Phía trước là cổng rào hiện đại tích hợp bồn hoa trang trí, tạo nên tổng thể công trình vừa bề thế, thanh thoát lại vừa hòa hợp với thiên nhiên.

Nhà mái Thái 2 tầng 5x20 4 phòng ngủ

(Ảnh: Decoxdesign)

Mẫu nhà mái Thái 2 tầng 4 phòng ngủ sở hữu vẻ đẹp hiện đại pha chút sang trọng. Gam màu sáng nhẹ kết hợp vật liệu kính, đá ốp hoặc lam gỗ tạo nên tổng thể thanh lịch.