Trùm lừa đảo Mr Pips đòi lại căn hộ gần 6,5 tỷ đồng tặng bạn gái cũ khi chia tay

Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TP.HCM, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam nói bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam), tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Thắng sau đó mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Phó Đức Nam (Mr Pips) tại toà.

Từ hai pháp nhân này, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên, mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai…

Tổng số tiền dùng để mua các bất động sản này được xác định là hơn 373,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để thực hiện mua, bán tổng số 32 bất động sản.

Trong số này, Mr Pips mua tặng bạn gái cũ là B.T.N. (SN 1998, trú ở xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) một căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền (số 159, đường Xa lộ Hà Nội, TP.HCM).

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2022, Mr Pips cho bạn gái là B.T.N. sử dụng tiền bị cáo phạm tội để mua căn hộ trên của vợ chồng anh T. với giá 6,45 tỷ đồng. Sau đó, N. được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Năm 2024, khi chia tay với N., Mr Pips đòi lại căn hộ, N. đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ cho Mr Pips.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong toả 1,65 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của B.T.N.