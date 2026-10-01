Việt Nam có một tỷ phú đang xây tổ hợp thể thao lớn nhất thế giới, quy mô 40ha với khoảng 300 sân Tennis – Pickleball – Padel, vượt loạt trung tâm lớn USTA National Campus, Mobile Tennis Center...

Hơn 40ha dành cho khoảng 300 sân thể thao vợt

Trong quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, hệ thống công viên Tennis – Pickleball – Padel có tổng diện tích hơn 40ha, với số lượng lên tới khoảng 300 sân.

Ba bộ môn tennis, pickleball và padel được bố trí trong cùng một hệ thống công viên thể thao, phục vụ hoạt động thi đấu chuyên nghiệp, tập luyện và rèn luyện sức khỏe. Tổ hợp hướng đến nhu cầu sử dụng của vận động viên, cư dân và du khách, đồng thời được định hướng trở thành điểm đến thể thao kết hợp giải trí.

Phối cảnh nhà điều hành. (Ảnh: Vingroup)

Hệ thống sân thể thao vợt là một trong những hạng mục thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, tổ hợp có tổng diện tích hơn 400ha tại Vinhomes Global Sportia Hanoi (Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội) thuộc phía Nam Hà Nội.

Bên cạnh hệ thống sân vợt, khu liên hợp còn được quy hoạch sân vận động VinFast – Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ, sân vận động Olympic 40.000 chỗ, cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena sức chứa 12.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước Aquatic Center sức chứa 10.000 chỗ và nhà thi đấu xe đạp lòng chảo có sức chứa 4.000-5.000 chỗ.

Xác lập vị thế là tổ hợp thể thao lớn nhất thế giới

Với diện tích hơn 40ha và quy mô khoảng 300 sân, hệ thống công viên Tennis – Pickleball – Padel tại Hùng Vương có quy mô lớn khi đặt cạnh nhiều trung tâm thể thao vợt chuyên biệt trên thế giới.

Ảnh phối cảnh. (Ảnh: Vingroup)

Tại Mỹ, USTA National Campus ở bang Florida có quy mô khoảng 25,9ha, gồm 98 sân tennis, 4 sân pickleball và 4 sân padel. Đây là một trong những trung tâm đào tạo, tập luyện và thi đấu tennis lớn của Mỹ.

Mobile Tennis Center tại bang Alabama có diện tích khoảng 14-16ha, với 60 sân tennis. Trong khi đó, USOP National Pickleball Center có hệ thống 59 sân tập pickleball và 6 sân thi đấu pickleball cấp vô địch.

Một mô hình kết hợp nhiều bộ môn là Swing Racquet + Paddle tại Mỹ, có quy mô khoảng 17,8ha, gồm 28 sân tennis, 25 sân pickleball, 15 sân padel và 4 sân beach tennis hoặc bóng chuyền bãi biển.

Tại Tây Ban Nha, Club El Estudiante có diện tích hơn 10ha, với 40 sân padel, 12 sân tennis và 80 vị trí tập golf. Còn Pure Pickleball & Paddle tại Mỹ có quy mô khoảng 4,5ha, gồm 40 sân pickleball trong nhà và 8 sân padel trong nhà.

Trung tâm thể thao Quy mô Hệ thống sân Hùng Vương Sports Complex, Việt Nam Hơn 40ha Khoảng 300 sân tennis, pickleball, padel USTA National Campus, Mỹ Khoảng 25,9ha 98 sân tennis, 4 sân pickleball, 4 sân padel USOP National Pickleball Center, Mỹ Khoảng 19,4ha 59 sân tập pickleball, 6 sân thi đấu pickleball Championship Swing Racquet + Paddle, Mỹ Khoảng 17,8ha 28 sân tennis, 25 sân pickleball, 15 sân padel, 4 sân beach tennis/bóng chuyền Mobile Tennis Center, Mỹ Khoảng 14-16ha 60 sân tennis Club El Estudiante, Tây Ban Nha Hơn 10ha 40 sân padel, 12 sân tennis, 80 vị trí tập golf Pure Pickleball & Paddle, Mỹ Khoảng 4,5ha 40 sân pickleball trong nhà, 8 sân padel trong nhà

Theo quy mô được giới thiệu, hệ thống công viên Tennis – Pickleball – Padel tại Hùng Vương được định hướng phục vụ cả thi đấu chuyên nghiệp quốc tế lẫn nhu cầu tập luyện thường xuyên. Tổ hợp cũng hướng đến mô hình điểm đến thể thao và phong cách sống, kết hợp hoạt động rèn luyện sức khỏe với các dịch vụ dành cho cộng đồng người chơi thể thao.