Việt Nam sở hữu một "sống lưng khủng long" tại điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á với khí hậu mát mẻ quanh năm, hút khách nhờ biển mây và núi rừng hùng vĩ

Tà Xùa nằm ở độ cao khoảng 1.500–1.800 m so với mực nước biển, cách Hà Nội khoảng 200–240 km. Nhiệt độ trung bình khoảng 15–22 độ C, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khám phá thiên nhiên, trekking và nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, mùa săn mây thường kéo dài từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi những tầng mây phủ kín thung lũng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng núi cao Tây Bắc.

Điểm đến được nhắc đến nhiều tại Tà Xùa là sống lưng khủng long. Đường mòn hẹp chạy dọc theo sống núi, với địa hình hai bên dốc sâu, mang đến tầm nhìn rộng ra núi rừng và biển mây. Đây là nơi du khách thường tìm đến để trekking, ngắm bình minh và chụp ảnh. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, mây phủ quanh các sườn núi khiến con đường trên đỉnh cao trông như đang nổi giữa biển mây.

Sống lưng khủng long (Ảnh: Viettravel).

Ngoài sống lưng khủng long, Tà Xùa còn có đỉnh gió địa điểm ngắm hoàng hôn giữa núi rừng, mỏm đá đầu rùa cùng nhiều cung đường xuyên núi. Hệ sinh thái rừng tự nhiên, những cây chè Shan tuyết cổ thụ, thác nước và ruộng bậc thang cũng góp phần tạo nên sức hút của vùng đất này. Một số thác được địa phương giới thiệu như chùa Tỷ, lòng chảo và khủng Long mang đến thêm lựa chọn cho hành trình khám phá thiên nhiên.

Cảnh quan núi rừng không phải yếu tố duy nhất tạo nên bản sắc Tà Xùa. Những bản làng của đồng bào Mông, nếp sinh hoạt truyền thống và sản vật địa phương mở ra tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, giúp du khách tìm hiểu đời sống văn hóa bên cạnh trải nghiệm săn mây.

Sức hút của Tà Xùa được thể hiện qua lượng khách đến địa phương. Năm 2025, điểm đến này đón khoảng 130.000 lượt khách, trong đó có hơn 3.100 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 75 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tà Xùa đón khoảng 56.000 lượt khách, với doanh thu khoảng 54 tỷ đồng. Địa phương đặt mục tiêu đón 120.000 lượt khách và đạt doanh thu du lịch khoảng 120 tỷ đồng trong năm nay.

Ở quy mô toàn tỉnh, Sơn La đón khoảng 3,42 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 58% kế hoạch cả năm. Doanh thu du lịch ước đạt 3.490 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, tương đương 49% mục tiêu năm. Sơn La đang định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân.

Ngày 27/9/2026, tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) ở Maldives, Tà Xùa lần đầu được vinh danh ở hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" – Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.

Cũng tại sự kiện này, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Sơn La, tiếp tục nhận danh hiệu "Asia's Leading Regional Nature Destination 2026" – Điểm đến thiên nhiên cấp vùng hàng đầu châu Á. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Mộc Châu được vinh danh ở hạng mục này, góp thêm dấu ấn cho du lịch Sơn La trên bản đồ điểm đến khu vực.