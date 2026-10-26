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Sà lan va chạm làm hỏng cầu Nông Sản Thực Phẩm ở Cà Mau

| | Bất động sản

Chiều 26-10, ông Lê Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, xã đang phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sà lan va vào cầu Nông Sản Thực Phẩm làm hỏng cầu.

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, ông Trần Văn Sức (thuyền trưởng) điều khiển tàu kéo sà lan lưu thông trên sông ở xã Đầm Dơi va chạm vào cầu Nông Sản Thực Phẩm. Tại hiện trường, nhịp giữa cầu bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Nhận tin báo, UBND xã Đầm Dơi phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau phong tỏa hiện trường, rào chắn hai bên đầu cầu, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Theo Tấn Thái

Sài Gòn Giải Phóng

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