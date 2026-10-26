Di dời cây xanh, xén vỉa hè xây hầm chui Dương Đình Nghệ

Những ngày gần đây, khu vực nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, phía Tây Hà Nội, có nhiều thay đổi. Tại các tuyến đường dẫn vào nút giao, công nhân cùng máy móc chuyên dụng tiến hành cắt tỉa cành, đào gốc, đánh chuyển cây xanh trên vỉa hè và dải phân cách. Một số cây được chặt hạ, thân và cành cây tập kết tạm thời tại hiện trường. Cùng với đó, một phần vỉa hè được xén, tạo mặt bằng phục vụ triển khai công trình. Ảnh: NT