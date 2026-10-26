Sun Group ra mắt Sun Saphia Residence - dự án căn hộ mặt biển tiên phong tại Đà Nẵng

‏Năm "vũ điệu" giao hòa tại tọa độ ‏‏du lịch‏‏ ven biển‏

‏Tọa lạc ngay ngã ba Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Đức Thuận, cách biển chỉ 300m, Dự án Khu căn hộ du lịch, thương mại dịch vụ Hải Minh (tháp căn hộ ‏‏Sun Saphia Residence‏‏) quy mô 30 tầng nổi và 2 tầng hầm, nắm giữ vị trí sát đường bờ biển đẹp bậc nhất Việt Nam. Tọa độ ‏‏trung tâm‏‏ giúp cư dân thuận tiện di chuyển trong nội vùng, dễ dàng kết nối ra sân bay, kết nối hành lang di sản phố cổ Hội An.‏

‏Lợi thế vị trí mang lại cho dự án tầm nhìn ba lớp cảnh quan gồm sông Đô Tỏa, danh thắng Ngũ Hành Sơn và biển Mỹ Khê. Không gian sống tại căn hộ sẽ đón trọn khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ biển mỗi sớm mai, chuyển sắc lúc hoàng hôn rồi nhường chỗ cho ánh đèn đô thị rực rỡ khi đêm về.‏

‏Không chỉ sở hữu tầm nhìn đắt giá, thiết kế của Sun Saphia Residence được đầu tư công phu khi chuyển hóa nghệ thuật điêu khắc Champa truyền thống vào kiến trúc đương đại. Lấy cảm hứng từ hình tượng vũ nữ Apsara (nữ thần, tiên nữ thần thoại trong Ấn Độ giáo và Phật giáo), phần mái tòa tháp được thiết kế uốn lượn mềm mại, uyển chuyển. Sắc đỏ gạch của thân tháp gợi nhắc đến vật liệu kiến trúc đặc trưng của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, làm nổi bật vẻ đẹp bản địa độc đáo của công trình trên cung đường ven biển Đà Nẵng.‏

‏Bể bơi view biển kiến tạo chất sống nghỉ dưỡng cho cư dân Sun Saphia Residence. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng, dự án tích hợp bể bơi, phòng gym, yoga, spa, sauna, quán cà phê, nhà hàng, chuỗi shophouse khối đế... Bước xuống thềm nhà, cư dân còn ngay lập tức "chạm đại dương" với 3 công viên bãi tắm kế cận gồm bãi tắm Sơn Thuỷ, công viên bãi tắm đối diện và công viên bãi tắm Huyền Trân Công Chúa. Sự giao thoa giữa chuỗi tiện ích chuẩn resort và không gian sống ven biển mang tới cho cư dân sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần, tạo giá trị độc đáo cho dự án trên thị trường địa ốc Đà thành.‏

‏Có thể nói, chất văn hóa trong tháp căn hộ Sun Saphia Residence phản ánh đậm nét qua năm "vũ điệu": di sản, kiến trúc, đại dương, ánh dương và cuộc sống tiện nghi. Khi chất liệu di sản Champa được định hình bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, công trình hòa nhịp cùng sự chuyển động bất tận của nắng sớm và sóng biển, kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên Đà Nẵng.‏

‏Tài sản đa công năng đón sóng du lịch và chuyên gia quốc tế‏

‏Cung cấp đa dạng các dòng căn hộ studio, 1 phòng ngủ +1 và 2 phòng ngủ với diện tích hợp lý, dự án vừa là không gian sống thư thái cho người địa phương, vừa là "second home" lý tưởng để giới thành đạt từ Hà Nội, TP.HCM chọn làm nơi nghỉ dưỡng kết hợp khai thác lưu trú.‏

‏Tọa độ đắc địa trên cung đường di sản ven biển tối ưu hóa khả năng khai thác cho thuê của dự án. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Vị trí đắc địa trên cung đường kết nối giữa trung tâm Đà thành và vùng di sản Quảng Nam (cũ) giúp căn hộ Sun Saphia Residence thu hút đa dạng nguồn khách: từ khách du lịch, người làm việc từ xa đến lực lượng chuyên gia, quản lý cấp cao đang công tác tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay trung tâm tài chính.‏

‏"Là dự án căn hộ mặt biển đầu tiên của Sun Group tại Đà Nẵng, Sun Saphia Residence không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa bản địa mà còn được định hình là tài sản đa công năng, đáp ứng cả nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng lẫn khai thác dòng tiền của giới đầu tư", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.‏

‏Tiềm năng khai thác cho thuê của tháp căn hộ được bảo chứng bởi đà tăng trưởng du lịch ấn tượng của Đà Nẵng. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú tại đây phục vụ 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt (tăng 28,7%) và khách nội địa đạt 8,13 triệu lượt (tăng 24,3%). Sức hút của khu vực ven biển phía Nam sẽ càng gia tăng khi các dự án "Dòng sông ánh sáng" hay kế hoạch khơi thông sông Cổ Cò hoàn thiện.‏

‏Lượng khách du lịch tăng trưởng là bảo chứng cho tiềm năng khai thác lưu trú tại các dự án ven biển Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương. ‏

‏Song hành cùng nguồn khách du lịch ngắn ngày, lực cầu lưu trú còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng nhân sự quốc tế đến sinh sống và làm việc. Năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận hơn 7 triệu lượt khách ngoại đăng ký tạm trú. Việc thành phố triển khai Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế đến năm 2030 cùng các chính sách đãi ngộ nhân tài như mức lương lên tới 150 triệu đồng/tháng hứa hẹn tiếp tục thu hút nguồn lao động chất lượng cao, giúp nhà đầu tư tránh phụ thuộc mùa vụ.‏

‏Sự cộng hưởng giữa du lịch và sức hút chuyên gia mang lại hiệu quả cho thuê vượt trội cho bất động sản Đà Nẵng. Số liệu quý III/2026 từ Batdongsan.com cho thấy, tỷ suất sinh lời tại Đà Nẵng đạt 4,5%, cao hơn TP.HCM (3,4%) và Hà Nội (2,4%).‏‏ Khả năng khai thác dòng tiền từ bất động sản Sun Group cũng đã được minh chứng qua tháp căn hộ The Panoma (Sun Cosmo Residence), nơi mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng có thể thu về doanh thu lên đến 42 triệu đồng/tháng cho căn 2PN.‏

‏TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá thị trường Đà Nẵng đang giữ nhịp ổn định và nổi lên như một điểm sáng đầu tư trong năm 2026. ‏‏"Chủ trương đẩy mạnh kinh tế biển gắn với các hoạt động văn hóa, giải trí cùng việc định hình Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế thu hút lượng lớn du khách chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia, lao động quốc tế đến Đà Nẵng. Chính nhóm đối tượng thụ hưởng dịch vụ cao cấp này là động lực thúc đẩy bất động sản trên trục ven biển được đầu tư bài bản và khai thác ở đẳng cấp cao hơn",‏‏ ông Đính phân tích.‏

‏Các hoạt động giải trí quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF biến Đà Nẵng thành tâm điểm hút khách quốc tế. Ảnh: Ánh Dương. ‏

‏Hội tụ tọa độ mặt biển, kiến trúc di sản và hệ tiện ích đồng bộ, tháp căn hộ Sun Saphia Residence là lựa chọn tối ưu cho mục đích an cư, nghỉ dưỡng và cho thuê sinh lời, đón đầu sức hút du lịch và nhân sự cấp cao về Nam trung tâm Đà Nẵng.‏