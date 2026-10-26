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Phân luồng giao thông đường Kim Mã phục vụ thi công ga S9

| | Bất động sản

Từ 9h ngày 31-10, Hà Nội triển khai phương án tổ chức giao thông tại khu vực đường Kim Mã và các ngõ lân cận để phục vụ thi công kết cấu, kiến trúc và hoàn trả mặt bằng Nhà ga S9, dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội.

Phương án phân luồng đường Kim Mã.

Theo phương án được Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội công bố ngày 26-10, tại đoạn từ số nhà 405 đến 427 Kim Mã, tổ chức giao thông hai chiều cho xe máy trên đường tạm, bao gồm khu vực ngõ 415 Kim Mã. Phương tiện ra, vào theo hướng từ số nhà 405 Kim Mã.

Tại đoạn từ ngõ 429 đến số nhà 475 Kim Mã, xe máy lưu thông hai chiều trên đường tạm qua khu vực các ngõ 429, 437 và 455. Riêng tại ngõ 437, bố trí đường tạm rộng khoảng 4m đi qua công trường, kết nối với đường Kim Mã nhỏ đối diện tòa nhà Metropolis, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đoạn từ số nhà 479 Kim Mã đến nút giao Kim Mã – Liễu Giai cũng tổ chức giao thông hai chiều cho xe máy trên đường tạm, bao gồm khu vực ngõ 499 Kim Mã. Phương tiện ra, vào theo hướng từ nút giao Kim Mã – Liễu Giai.

Đối với ngõ 477 Kim Mã, do việc thi công phía Nam Nhà ga S9 ảnh hưởng đến kết nối trực tiếp với đường Kim Mã, người dân di chuyển theo hướng từ ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh hoặc đường Nguyễn Công Hoan. Đường Liễu Giai và đường Kim Mã nhỏ giữ nguyên tổ chức giao thông như hiện trạng.

Để bảo đảm an toàn, nhà thầu sẽ bố trí hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội khuyến cáo người dân chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua khu vực công trường, đồng thời chủ động điều chỉnh thời gian di chuyển để hạn chế ảnh hưởng đến hành trình.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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