Bà Thái Hương trực tiếp đến làm việc ở tỉnh duy nhất VN có 3 mặt giáp biển, mệnh danh là “đất biết nở”

Tỉnh này là Cà Mau.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau, chiều 25/10, đoàn công tác CTCP Tập đoàn TH do bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, làm trưởng đoàn khảo sát tuyến Năm Căn - Đất Mũi.

Tham gia cùng đoàn khảo sát có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại đây, đoàn đã khảo sát Khu kinh tế Năm Căn và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tìm hiểu điều kiện tự nhiên, hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn, tiềm năng khai thác, phát triển nguồn nguyên liệu bản địa và dược liệu.

Tập đoàn TH muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác - đầu tư tại Năm Căn - Đất Mũi

Bà Thái Hương và Đoàn công tác Tập đoàn TH cùng với lãnh đạo tỉnh khảo sát tại khu vực bãi bồi Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau

Qua khảo sát, Anh hùng Lao động Thái Hương đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau. Trong đó, theo bà, tuyến Năm Căn - Đất Mũi có nhiều giá trị nổi bật về hệ sinh thái rừng ngập mặn, đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa cộng đồng.

Lãnh đạo Tập đoàn TH nhận định, trước hết, đây là khu vực có nhiều điều kiện để nghiên cứu các mô hình hợp tác trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thứ hai, khai thác nguồn nguyên liệu bản địa gắn với bảo đảm sinh kế cho người dân. Thứ ba, nghiên cứu dược liệu, phát triển sản phẩm đặc trưng và du lịch sinh thái.

Lãnh đạo Tập đoàn TH mong muốn tìm hiểu sâu hơn về điều kiện thực tế, làm cơ sở trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác phù hợp với tiềm năng địa phương.

Về phía Cà Mau, lãnh đạo tỉnh hoan nghênh Tập đoàn TH đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đồng thời, khẳng định tỉnh luôn chào đón doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tỉnh Cà Mau cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để thúc đẩy các dự án phù hợp với định hướng phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cà Mau là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển

Cà Mau có vị trí địa lý đặc biệt, khí óc 3 mặt giáp biển. Ảnh: Báo Cà Mau

Cà Mau là tỉnh nằm ở cực Nam của Việt Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên thực tế, sau khi sáp nhập với tỉnh Bạc Liêu (cũ), Cà Mau có diện tích hơn 7.942km2, với quy mô dân số hơn 2,6 triệu người.

Đáng chú ý, Cà Mau có vị trí địa lý đặc biệt, khi là tỉnh duy nhất của nước ta có 3 mặt giáp biển. Tỉnh sở hữu chiều dài bờ biển khoảng 310 km và vùng biển thăm dò, khai thác khoảng 120.000 km2.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau còn nổi tiếng với quá trình bồi đắp phù sa và sự thay đổi của dòng chảy tại Mũi Cà Mau, nhất là gắn với hiện tượng “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”.

Trên thực tế, mỗi năm, nhờ phù sa bồi đắp nên vùng đất Bãi Bồi lấn thêm ra biển gần 100 m (theo Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau).

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo đó, sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch và thu hút đầu tư duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đạt 971.130 tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ; sản lượng lúa đạt hơn 1,7 triệu tấn, tăng 0,7%. Đồng thời, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,7%; sản lượng tôm chế biến đạt 305.288 tấn, tăng 16,8% so cùng kỳ.

Ngoài ra, hoạt động thương mại, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 121.616 tỷ đồng, tăng 19,5% so cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng quý III/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 771 triệu USD, tăng 4,2%. Trong đó, lũy kế xuất khẩu thủy sản đạt 1.805 triệu USD.

Trong 9 tháng qua, tỉnh Cà Mau đã thu hút 42 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký 40.633,6 tỷ đồng; và có 1.349 doanh nghiệp thành lập mới. Du lịch tiếp tục khởi sắc với 7,2 triệu lượt khách, tăng 6,4% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian tới, Cà Mau tiếp tục tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2026, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.