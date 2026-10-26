Việt Nam đang xây một công trình lớn nhất thế giới, thiết kế kết cấu vượt nhịp 81m không cột, rộng bằng 135 sân Pickleball

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC do Sun Group đầu tư, là một trong những công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², gồm một tầng hầm, ba tầng nổi và tầng tum kỹ thuật.

Điểm nhấn trong thiết kế là ballroom đa năng rộng khoảng 11.050 m² (tương đương khoảng 135 sân Pickleball tiêu chuẩn quốc tế, mỗi sân rộng khoảng 81,8 m²), có kết cấu vượt nhịp 81 m mà không cần bố trí cột ở giữa. Không gian thông suốt giúp hạn chế vật cản tầm nhìn, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt sắp xếp sân khấu, khu vực triển lãm và chỗ ngồi cho các sự kiện quy mô lớn.

Phối cảnh dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo chủ đầu tư, ballroom có sức chứa tối đa khoảng 10.000 khách khi tổ chức hội nghị, triển lãm và khoảng 5.000 khách trong các buổi tiệc. Với quy mô này, ballroom này sẽ trở thành ballroom không cột lớn nhất thế giới khi hoàn thành, vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas, Mỹ. Ngoài ballroom, công trình còn có không gian hội nghị khoảng 3.000 m² và 30 phòng họp đa năng.

Để tạo khẩu độ 81 m không cột giữa, hệ mái thép được tính toán nhằm phân bổ tải trọng về các kết cấu chịu lực hai bên. Trong quá trình thi công, các nhà thầu sử dụng công nghệ kích rút thủy lực của Hebetec, đơn vị đến từ Thụy Sĩ, để nâng những cấu kiện thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40 m, với yêu cầu chính xác tới từng milimet.

Về kiến trúc, hệ mái có những đường cong uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển Phú Quốc. Không chỉ chú trọng kết cấu, thiết kế còn hướng tới sự thích ứng với khí hậu nhiệt đới. Công trình có hàng hiên rộng 15 m, dài hơn 300 m bao quanh, tạo khoảng chuyển tiếp giữa không gian bên ngoài và khu vực hội nghị.

Trung Tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang hoàn thiện phần mái. Ảnh: TDC

Theo giới thiệu của đơn vị thiết kế SOM, các ô lấy sáng trên mái đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong, trong khi tre và đá được sử dụng trong phương án nội thất nhằm gắn kết không gian với cảnh quan địa phương.

Về tiến độ, theo cập nhật Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đã hoàn thành 98% kết cấu. Công trình này cùng Nhà biểu diễn đa năng 4.030 chỗ phấn đấu hoàn thiện trong tháng 3/2027, trước thời điểm Phú Quốc đăng cai các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.