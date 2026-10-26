Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Happy One Elite công bố nhận diện dự án sau khi hé mở mức giá bất ngờ

| | Bất động sản

Happy One Elite công bố nhận diện dự án sau khi hé mở mức giá bất ngờ

Sau khi công bố mức giá gây bất ngờ, Happy One Elite chính thức "trình" nhận diện thương hiệu mới dự án mang tinh thần sâu sắc về âm thanh, ánh sáng và thiên nhiên gắn liền cùng thông điệp "Live Above, Live Elite", nâng tầm tiêu chuẩn căn hộ nội đô hiện đại.

Tại sự kiện "On Board with Happy One Elite" diễn ra ngày 19.10.2026 trên du thuyền Saigon River Cruises, Vạn Xuân Group chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu của Happy One Elite. Sự kiện cũng chào đón sự góp gặp của Savills Việt Nam và 22 đối tác tham gia ký kết hợp tác tư vấn triển khai dự án, đánh dấu bước chuẩn bị công bố ra thị trường.

Từ E–L–I–T–E đến 5 giá trị sống - sự giao hòa của âm thanh, ánh sáng và thiên nhiên

Điểm nhấn của bộ nhận diện nằm ở cách chuyển hóa những yếu tố cảm quan quen thuộc thành ngôn ngữ thiết kế. Âm thanh được gợi tả qua những xung âm mềm mại, ánh sáng thể hiện bằng các vệt sáng lan mở, trong khi thiên nhiên được khắc họa qua những đường nét thanh thoát; 03 yếu tố sẽ được đầu tư tích hợp mang đến không gian chữa lành cho cư dân và định vị lại tiêu chuẩn nhà mới trong các đô thị hiện đại ngày nay.

Dựa trên các yếu tố thiết kế đó, biểu tượng E–L–I–T–E được đại diện cho năm giá trị định vị thương hiệu: Elevation đại diện cho tinh thần nâng tầm trải nghiệm sống; Light nhấn mạnh vai trò của ánh sáng trong việc mở rộng cảm nhận về không gian; Inner Peace hướng đến sự bình yên nội tại; Tempo đề cao nhịp sống riêng của mỗi cá nhân; còn Ecology thể hiện sự kết nối với thiên nhiên.

Các giá trị không chỉ tạo nên cấu trúc ý nghĩa cho logo mà còn là cơ sở để Happy One Elite truyền tải định hướng sống thông qua hệ thống hình ảnh và ngôn ngữ thương hiệu. Theo đó, nhận diện được phát triển dựa trên câu chuyện và thiết kế dự án, không đơn thuần chỉ là dấu hiệu nhận biết trên truyền thông.

"Live Above, Live Elite" – Định hình phong cách sống theo nhịp riêng

Nếu bộ nhận diện thể hiện bản sắc qua hình ảnh, thông điệp "Live Above, Live Elite" là cách Happy One Elite diễn giải định hướng trải nghiệm sống mà dự án theo đuổi.

Trong đó, "Live Above" hướng đến việc nâng cao chất lượng sống, tăng tiêu chuẩn tận hưởng tiện ích và hướng đến những giá trị tốt và tiện lợi bậc nhất trong đời sống thường nhật. "Live Elite" nhấn mạnh quyền tận hưởng cuộc sống theo nhịp riêng, nơi mỗi người có thể dành thời gian cho bản thân, gia đình và kết nối với cộng đồng dân cư tinh hoa.

Triết lý này được thể hiện qua những trải nghiệm gần gũi như đón ánh sáng tự nhiên, âm thanh chọn lọc và tận hưởng không gian xanh được phân đa tầng để cư dân có thể tìm kiếm khoảng lặng sau nhịp sống đô thị hay tăng cường sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Theo định hướng thương hiệu, chất lượng sống không chỉ được nhìn nhận qua tiện nghi vật chất mà còn ở khả năng tạo ra sự cân bằng và cảm giác thư thái trong từng khoảnh khắc.

Happy One Elite công bố nhận diện dự án sau khi hé mở mức giá bất ngờ - Ảnh 2.

Ngôn ngữ nhận diện Happy One Elite truyền tải sự giao hòa giữa ánh sáng, thiên nhiên và trải nghiệm sống.

Việc công bố nhận diện Happy One Elite cũng diễn ra trong bối cảnh Vạn Xuân Group tiếp tục phát triển dòng sản phẩm Happy One theo định hướng nâng cao chất lượng và xây dựng bản sắc riêng cho từng dự án. Với cách tiếp cận từ thiết kế thương hiệu đến thông điệp định vị, doanh nghiệp hướng đến việc tạo sự nhất quán giữa hình ảnh dự án và những giá trị trải nghiệm mà sản phẩm theo đuổi.

Tuy nhiên, giá trị của một thương hiệu bất động sản không chỉ nằm ở câu chuyện thiết kế hay thông điệp truyền thông, mà còn được kiểm chứng qua chất lượng xây dựng, không gian sống và hiệu quả quản lý vận hành trong thực tế. Với Happy One Elite, bộ nhận diện được công bố là bước khởi đầu để dự án thể hiện rõ định hướng phát triển, đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng hiện thực hóa triết lý "Live Above, Live Elite" trong hành trình đưa sản phẩm đến với thị trường.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nhà máy đến đô thị: Cách Tân Á Đại Thành dùng nền tảng 33 năm sản xuất để phát triển bất động sản với triết lý “Bất động sản Tinh khiết”

Từ nhà máy đến đô thị: Cách Tân Á Đại Thành dùng nền tảng 33 năm sản xuất để phát triển bất động sản với triết lý “Bất động sản Tinh khiết” Nổi bật

Hôm qua - 25/10, ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ một máy bay đặc biệt lần đầu tiên hạ cánh xuống Gia Lai

Hôm qua - 25/10, ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ một máy bay đặc biệt lần đầu tiên hạ cánh xuống Gia Lai Nổi bật

Việt Nam đang xây một công trình lớn nhất thế giới, thiết kế kết cấu vượt nhịp 81m không cột, rộng bằng 135 sân Pickleball

Việt Nam đang xây một công trình lớn nhất thế giới, thiết kế kết cấu vượt nhịp 81m không cột, rộng bằng 135 sân Pickleball

13:41 , 26/10/2026
Đắk Lắk cảnh báo chiêu rao bán đất nền, nhận cọc trái phép trên mạng

Đắk Lắk cảnh báo chiêu rao bán đất nền, nhận cọc trái phép trên mạng

13:33 , 26/10/2026
‏Qtopia ra mắt sa bàn và căn hộ mẫu của siêu đô thị TP.HCM‏

‏Qtopia ra mắt sa bàn và căn hộ mẫu của siêu đô thị TP.HCM‏

13:30 , 26/10/2026
BV Land – 18 năm tiếp nối giá trị nguồn cội trong dòng chảy đô thị hiện đại

BV Land – 18 năm tiếp nối giá trị nguồn cội trong dòng chảy đô thị hiện đại

13:30 , 26/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên