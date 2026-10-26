BV Land – 18 năm tiếp nối giá trị nguồn cội trong dòng chảy đô thị hiện đại

Từ điểm tựa cội nguồn, BV Land không chỉ mở rộng dấu ấn trên bản đồ đô thị Việt mà kiên định theo đuổi con đường phát triển bền vững, kế thừa những giá trị cốt lõi và kiến tạo những không gian sống giàu ý nghĩa cho con người.

Hành trình 18 năm khai mở tiềm năng những vùng đất

Thành lập ngày 21/10/2008, trải qua 18 năm hình thành và phát triển, BV Land đã khẳng định vị thế của một thương hiệu bất động sản cao cấp với danh mục dự án đa dạng và hiện diện tại những thị trường giàu tiềm năng. Từ nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, BV Land từng bước chuyển mình theo hướng phát triển dự án bài bản, chuyên nghiệp, chú trọng sự đồng bộ giữa quy hoạch, kiến trúc, tiện ích và nhu cầu sống thực tế của cư dân.

Trên hành trình kiến tạo, BV Land luôn đề cao sự thấu hiểu đặc trưng vùng đất, tiềm năng kinh tế và nhu cầu của cộng đồng tại mỗi địa phương. Từ đó, mỗi dự án không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển bất động sản, mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, mở rộng cơ hội an cư và kiến tạo môi trường sống hài hòa với nhịp phát triển của xã hội.

Tư duy ấy đòi hỏi sự kết hợp giữa năng lực triển khai, tinh thần đổi mới và trách nhiệm với những giá trị được tạo ra. Giá trị của một dự án không chỉ nằm ở thời điểm công trình hoàn thành, mà còn được khẳng định qua khả năng đáp ứng nhu cầu an cư, sự gắn kết của cộng đồng cư dân và những giá trị bền vững được vun đắp theo thời gian.

Dự án Diamond Hill Thái Nguyên do BV Land phát triển tại TP.Thái Nguyên (nguồn BV Land)

Lấy cội nguồn làm điểm tựa, lấy con người làm trung tâm trong hành trình kiến tạo tương lai

Tiếp nối nguồn cội không đồng nghĩa với việc giới hạn mình trong những khuôn mẫu đã có , BV Land lựa chọn cách trân trọng bản sắc bằng việc không ngừng đổi mới để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thời đại. Tinh thần ấy được BV Land nhất quán theo đuổi và hiện thực hoá trong từng hoạt động phát triển dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất – Nhân - Tín.

CHẤT là chất lượng sản phẩm, là nền tảng trong tư duy phát triển, tổ chức triển khai các dự án. NHÂN là quan điểm lấy con người làm trung tâm xuyên suốt quá trình phát triển dự án, thúc đẩy sự gắn kết và những giá trị nhân văn trong từng không gian sống. TÍN là cam kết về sự nhất quán giữa lời nói và hành động, trách nhiệm và niềm tin được bồi đắp qua thời gian.

Ba giá trị cốt lõi không chỉ định hướng mọi hoạt động của BV Land, mà còn tạo nên sự thống nhất trong triết lý phát triển các dòng sản phẩm với định vị riêng biệt: nâng cao chất lượng sống, kiến tạo cộng đồng nhân văn, bền vững và giàu bản sắc.

Ở phân khúc căn hộ cao cấp, Diamond Hill hướng tới chuẩn sống tinh hoa với các dự án như Diamond Hill Thái Nguyên và Diamond Hill Bắc Giang. Dòng sản phẩm chú trọng vị trí, kiến trúc, hệ thống tiện ích và trải nghiệm sống, hướng tới những không gian đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của giới tinh hoa.

Ở phân khúc đô thị phức hợp cao cấp, dòng sản phẩm The Herita hướng tới kết hợp chuẩn mực quốc tế với bản sắc địa phương, kiến tạo những giá trị có sức sống lâu dài, được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, dòng Bavella là phân khúc khu đô thị trung cấp với quy hoạch đồng bộ, không gian sống hiện đại và tiện nghi, góp phần nâng chuẩn sống đô thị, nuôi dưỡng phong cách sống năng động và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Ở phân khúc phổ thông, BV Land đã hiện thực hóa triết lý phát triển nhân văn thông qua nhà ở xã hội (NOXH) Parc Ville. Đây là dòng NOXH được đầu tư bài bản, tiệm cận tiêu chuẩn nhà ở thương mại. Chỉn chu từ quy hoạch, thiết kế đến thi công, BV Land giúp người dân tiếp cận điều kiện an cư phù hợp, ổn định cuộc sống và vun đắp tương lai, đồng hành cùng mục tiêu phát triển nhà ở và bảo đảm an sinh đô thị tại các địa phương.

Khu đô thị Bavella Green Park do BV land phát triển tại phường Bắc Giang, TP.Bắc Ninh (nguồn BV Land)

Dù ở loại hình hay phân khúc nào, mỗi dự án do BV Land phát triển đều nhất quán với triết lý lấy con người làm trung tâm, coi trọng chất lượng không gian sống, hướng tới những giá trị tích cực cho cộng đồng và gìn giữ bản sắc.

18 năm là hành trình BV Land bền bỉ tích lũy nội lực, trưởng thành qua thử thách và kiên định với mục tiêu đã lựa chọn. Từ nền tảng được vun đắp hôm nay, BV Land tự tin bước vào chặng đường mới với khát vọng vươn xa và tầm nhìn rộng mở. Hành trình ấy không chỉ hướng tới những dấu mốc tăng trưởng mới, mà còn tiếp tục sứ mệnh kiến tạo những không gian sống giàu giá trị, những cộng đồng nhân văn, gắn kết, để mỗi dự án không chỉ ghi dấu một bước tiến của đô thị, mà còn trở thành giá trị được trân trọng và tiếp nối qua nhiều thế hệ./.