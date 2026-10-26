‏Qtopia ra mắt sa bàn và căn hộ mẫu của siêu đô thị TP.HCM‏

‏Hoạt động này mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư góc nhìn trực quan hơn từ quy hoạch dự án, hệ thống tiện ích trải nghiệm đến không gian căn hộ biển thực tế tại "thành phố cuối tuần" sôi động, cách TP.HCM chỉ 75 phút di chuyển.‏

‏Ghi nhận thực tế, Lễ ra mắt sa bàn và căn hộ mẫu Qtopia thu hút gần 1.000 khách hàng, nhà đầu tư và hệ thống chuyên gia tư vấn tham dự. Với chủ đề ‏"Khai mở thế giới của những trải nghiệm không giới hạn"‏, sa bàn dự án mang đến một thế giới Qtopia đầy sắc màu.‏

‏Theo đại diện đơn vị phát triển dự án, với lợi thế biển phía trước, núi Minh Đạm phía sau, Qtopia quy hoạch theo "concept" Resort City kết hợp mô hình "Entertainment Complex" (tổ hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng) mang đến một hướng tiếp cận mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Thay vì phụ thuộc vào tính mùa vụ, Qtopia hướng tới việc duy trì dòng khách ổn định quanh năm thông qua hệ sinh thái tích hợp, đồng thời, đáp ứng nhu cầu vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê.‏

‏"Chúng tôi phát triển Qtopia là một điểm đến để mỗi chuyến đi cuối tuần có thêm nhiều lựa chọn: đi biển, đi nghỉ, đi ăn, đi chơi, hẹn hò, chill hay team building đều phù hợp. Một điểm đến đủ hấp dẫn để đa dạng tệp khách đều muốn đến, đủ trải nghiệm để muốn ở lại và đủ sức sống để du khách muốn quay trở lại nhiều lần‏", đại diện đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh.‏

‏Khách hàng hào hứng thăm quan và trải nghiệm sa bàn dự án Qtopia, bố trí theo hướng "Quậy your way"‏

‏Nếu sa bàn mở ra góc nhìn toàn cảnh thì căn hộ mẫu Studio đưa trải nghiệm đến gần hơn với không gian bên trong qua cách bố trí và tổ chức công năng tối ưu. Song song việc bàn giao nội thất linh hoạt, hướng đến nhu cầu 2 trong 1: vừa thuận tiện cho chủ sở hữu nghỉ dưỡng vừa góp phần tăng công suất khai thác cho thuê. Đáng chú ý, bồn tắm được bố trí trong không gian nghỉ dưỡng, chủ nhân có thể vừa ngâm mình thư giãn, vừa ngắm biển trời ngay chính trong nơi lưu trú. ‏

‏Căn hộ mẫu Studio của Qtopia bố trí bồn tắm trong không gian lưu trú mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng, thư giãn cho chủ nhân ‏

‏Sau khi xem sa bàn và tham quan căn hộ mẫu của Qtopia, chị Nguyễn Khánh Ngọc (Phường An Khánh, TP.HCM) cho biết chị ấn tượng với sự đầu tư hệ tiện ích và trải nghiệm mà dự án hướng đến. ‏

"‏Xem sa bàn giúp tôi hình dung rõ hơn về quy mô dự án, cách bố trí các tiện ích theo ‘mood’ ngày và đêm, trải nghiệm bên ngoài và bên trong toà nhà rất thú vị. Trong khi đó, căn hộ mẫu lại đem đến cảm giác thoải mái trong cách sắp xếp không gian. Với vị trí ‘đi nhanh - về tiện’, chỉ khoảng 75 phút lái xe qua cao tốc thì việc sở hữu 1 căn hộ biển Qtopia để cả nhà có thêm lựa chọn nghỉ dưỡng, vui chơi vào dịp cuối tuần hay cho thuê khai thác dòng tiền những lúc không sử dụng cũng là điều đáng cân nhắc sở hữu", chị Ngọc chia sẻ.‏

‏Phối cảnh tổng thể Qtopia - "thành phố cuối tuần" của siêu đô thị TP.HCM‏

‏Được biết, Qtopia còn kết hợp với các thương hiệu quản lý quốc tế, xây dựng bài toán vận hành quanh ba dòng khách: khách nghỉ cuối tuần đáp ứng cặp đôi, nhóm bạn, gia đình từ TP.HCM và các tỉnh miền Nam như: Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ,..; khách hội nghị - sự kiện và dòng khách khổng lồ từ cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các nhóm khách bổ trợ về thời điểm và thời gian lưu trú, hướng tới duy trì sức sống cho điểm đến cả ngày thường lẫn cuối tuần, tạo nền tảng khai thác quanh năm.‏