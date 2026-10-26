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Tạm giữ giám đốc doanh nghiệp và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản ở Hải Phòng

| | Bất động sản

Tạm giữ giám đốc doanh nghiệp và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Giám đốc doanh nghiệp và 2 đồng phạm núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội tại TP Hải Phòng.

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 22/10, Phòng Cảnh sát Hình sự phá Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp , tạm giữ hình sự 3 nghi phạm liên quan.

Nhóm nghi phạm do Phùng Văn Huy (SN 1988; trú tại thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) - Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, quản lý và điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93 (trụ sở tại cổng Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự 3 nghi phạm: Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy - Giám đốc Công ty, Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, trú tại xã Nam Sách, Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (SN 1992, trú tại xã Thái Tân, Hải Phòng), là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88 về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2023, Phùng Văn Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, Quốc lộ 37, xã Trần Phú (Hải Phòng), Huy là người đại diện theo pháp luật.

Công ty đăng ký các ngành nghề thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Lợi dụng pháp nhân công ty làm vỏ bọc, Huy cùng đồng phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận như: Hành vi cưỡng đoạt tài sản; Hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Để điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân nào là bị hại của nhóm nghi phạm nêu trên liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng để làm việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên.

Theo Minh Khang/VTC News

VTC News

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