Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa loạt cầu vượt trên Đại lộ Thăng Long

Tập trung sửa chữa các hạng mục xuống cấp

Đại lộ Thăng Long là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với các đô thị phía Tây và các tuyến đường huyết mạch. Với lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày, việc duy tu, sửa chữa các công trình cầu trên tuyến có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn khai thác, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông.

Theo kế hoạch, đợt sửa chữa lần này được triển khai tại 4 công trình, gồm cầu vượt Phú Đô, cầu vượt Công viên động vật hoang dã, cầu Sông Nhuệ và cầu hầm chui Đại học Tây Nam. Các hạng mục thi công được tổ chức theo phương án phù hợp với đặc điểm kết cấu từng công trình, đồng thời tính toán để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Nhà thầu đang đẩy nhanh công tác thi công trên các cây cầu thuộc Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Phạm Công

Trong số các công trình nói trên, cầu vượt Phú Đô có nhiều hạng mục cần sửa chữa. Hiện các đơn vị thi công đang triển khai công việc tại phần mặt cầu, lắp đặt hệ thống đà giáo để xử lý các vết nứt dưới dầm cầu và thực hiện khoan mở rộng thân trụ cầu theo phương án kỹ thuật.

Ông Tô Giang Lam, Phó Giám đốc Công ty cổ phần SBTECH, đơn vị thi công cầu Phú Đô, cho biết, công trình có kết cấu gồm 8 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bắc qua tuyến Đại lộ Thăng Long. Do đặc điểm kết cấu và điều kiện khai thác, công tác sửa chữa được tổ chức lần lượt theo từng nhịp, hoàn thành từng khu vực trước khi chuyển sang nhịp tiếp theo.

Quá trình thi công được triển khai theo hướng từ phía Phú Đô sang khu vực Mỹ Đình. Trong đó, những nhịp cầu nằm phía trên các tuyến đường gom và đường cao tốc đặt ra yêu cầu cao về tổ chức thi công, bởi bên dưới vẫn có phương tiện lưu thông thường xuyên.

Để bảo đảm an toàn cho công nhân và người tham gia giao thông, đơn vị thi công đã xây dựng phương án tổ chức phân làn tại các khu vực phía dưới cầu, hạn chế xung đột giữa hoạt động thi công với dòng phương tiện đang lưu thông.

Đối với hạng mục sửa chữa mặt cầu vượt Phú Đô, sau khi hoàn thành thảm mặt cầu, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai sửa chữa khe co giãn. Công tác thi công được ưu tiên thực hiện vào ban đêm nhằm giảm tác động đến giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Cùng với tiến độ thi công, việc tuân thủ phương án phân luồng, bố trí rào chắn và triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn tại công trường được xác định là yêu cầu xuyên suốt.

Tại cầu Sông Nhuệ, các đơn vị đang triển khai sửa chữa khe co giãn ở phía đường gom phải của tuyến. Theo kế hoạch, việc thi công sẽ được thực hiện lần lượt tại đường gom phải, phần đường cao tốc và đường gom trái. Thời gian dự kiến cho hạng mục này là 35 ngày.

Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lớn do nằm gần khu vực Mỹ Đình và kết nối với các tuyến đường dẫn vào nội thành. Vì vậy, phương án thi công được tính toán nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, đặc biệt trong những khung giờ có mật độ phương tiện cao.

Bảo đảm an toàn trong suốt thời gian sửa chữa

Ông Phạm Quang Nhật, Phó trưởng Phòng Đường bộ và Tổ chức giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội cho biết, do đặc thù lưu lượng giao thông tại khu vực cầu Sông Nhuệ, các đơn vị không tổ chức thi công vào giờ cao điểm mà tập trung thực hiện thi công chủ yếu từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Theo ông Nhật, công tác rào chắn và tổ chức thi công trên tuyến đường đang khai thác đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn. Phương án được triển khai phải bảo đảm điều kiện làm việc cho công nhân trực tiếp tại công trường, đồng thời bảo vệ các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Việc bố trí thời gian thi công vào ban đêm giúp tận dụng khoảng thời gian lưu lượng phương tiện giảm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị triển khai công việc. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm có thể xuất hiện những hạn chế về tầm nhìn, đòi hỏi hệ thống cảnh báo, biển báo và rào chắn phải được bố trí đầy đủ, dễ nhận biết.

Đối với cầu vượt Công viên động vật hoang dã và cầu hầm chui Đại học Tây Nam, các hạng mục sửa chữa cũng được triển khai theo kế hoạch chung của thành phố. Việc tổ chức thi công tại từng vị trí cần bảo đảm sự đồng bộ trong phương án phân luồng, tránh phát sinh những điểm xung đột giao thông trên tuyến.

Trong suốt thời gian sửa chữa, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong bố trí mặt bằng thi công, điều tiết phương tiện và xử lý những tình huống phát sinh. Việc thi công theo từng khu vực, kết hợp lựa chọn khung giờ phù hợp được kỳ vọng góp phần duy trì khả năng lưu thông trên Đại lộ Thăng Long, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình.

Sửa chữa đồng loạt 4 công trình cầu trên Đại lộ Thăng Long là nhiệm vụ cần thiết nhằm duy trì chất lượng kết cấu hạ tầng, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn trên tuyến đường có vai trò quan trọng đối với giao thông Thủ đô. Tuy nhiên, việc triển khai trong điều kiện tuyến đường vẫn phải duy trì lưu thông với lưu lượng phương tiện lớn cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác tổ chức thi công.

Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng kỹ thuật và tiến độ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm phương án phân luồng, bố trí hệ thống biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo tại các vị trí thi công. Các khu vực hạn chế lưu thông cần được nhận diện rõ ràng, tạo đủ khoảng cách an toàn giữa phương tiện và phạm vi công trường.

Đặc biệt, tại những vị trí thi công trên cao hoặc phía trên đường gom, đường cao tốc, việc kiểm soát nguy cơ mất an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Công tác kiểm tra hiện trường phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập trong tổ chức giao thông, tránh để phát sinh tình huống nguy hiểm cho người và phương tiện.

Các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý và nhà thầu cần duy trì phối hợp trong suốt quá trình triển khai, chủ động điều chỉnh phương án khi điều kiện giao thông hoặc thực tế thi công có thay đổi. Mục tiêu là vừa hoàn thành các hạng mục sửa chữa theo kế hoạch, vừa hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đối với người tham gia giao thông, việc chủ động cập nhật thông tin tổ chức giao thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long, chú ý quan sát biển báo, giảm tốc độ khi đến gần khu vực rào chắn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng là những yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn.

Trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, chỉ một tình huống chuyển làn đột ngột hoặc không tuân thủ biển báo tại khu vực thi công cũng có thể làm gia tăng nguy cơ va chạm, ùn tắc. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi cần thiết.

Việc hoàn thành sửa chữa 4 công trình cầu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông mà còn tạo điều kiện để Đại lộ Thăng Long tiếp tục đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải ngày càng tăng. Với yêu cầu thi công an toàn, đúng tiến độ và tổ chức giao thông hợp lý, các đơn vị liên quan cần nỗ lực hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, sớm đưa các công trình trở lại trạng thái khai thác ổn định.