Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao dự án nghĩa trang hàng chục tỷ đồng ở Huế 6 năm vẫn dang dở?

| | Bất động sản

Được phê duyệt từ năm 2019 với kỳ vọng mở rộng quỹ đất an táng cho khu vực phía nam TP. Huế, dự án nghĩa trang nhân dân Trường Đồng trên đèo Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô, đến nay vẫn chưa hoàn thành toàn bộ.

Dự án﻿ nằm cheo leo trên triền ngọn đồi Phú Gia, phía đông hướng ra đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô), do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc cũ làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 1 dự án được phê duyệt﻿ năm 2019 với diện tích hơn 7,8 ha, quy mô khoảng 4.488 lô mộ cùng hệ thống đường giao thông, cổng, nhà quản trang, chòi nghỉ và bãi đỗ xe. Năm 2022, diện tích quy hoạch được điều chỉnh lên hơn 17 ha.

Một vướng mắc lớn của quá trình thực hiện dự án là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa hoàn tất khi công trình bắt đầu triển khai từ năm 2020. Theo chủ đầu tư, áp lực giải ngân vốn đầu tư công và di dời mồ mả phục vụ các dự án trọng điểm tại Chân Mây - Lăng Cô khiến một số hạng mục được thi công trước khi hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Dù được phê duyệt từ tháng 10/2019 với thời gian thực hiện 3 năm, dự án sau đó vẫn dang dở kéo dài. Tháng 6/2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) mới thông qua chủ trương chuyển mục đích﻿ sử dụng đất rừng, khoản tiền trồng rừng thay thế hơn 2,6 tỷ đồng cũng được chấp thuận.

Không chỉ vướng các thủ tục, dự án giai đoạn 1 còn đối mặt thách thức từ địa hình đồi dốc. Cuối năm 2025, trên công trường ghi nhận nhiều vị trí taluy âm bị xói lở, đất đá cuốn trôi tạo hàm ếch; một số tuyến đường bê tông xuất hiện vết nứt. Tình trạng này đặt ra yêu cầu phải xử lý kỹ thuật, gia cố mái dốc và bảo đảm an toàn lâu dài cho khu nghĩa trang.

Theo quyết định ban hành cuối năm 2025 của UBND TP. Huế, dự án nghĩa trang Trường Đồng giai đoạn 2 được điều chỉnh tổng mức đầu tư﻿ từ 30 tỷ đồng xuống 24 tỷ đồng. Phạm vi đầu tư được thu hẹp, dừng mở rộng khu vực phía tây và tập trung hoàn thiện khu vực phía đông nghĩa trang rộng 4,9 ha. Phương án mới gồm xây dựng 1.345 lô mộ, 1.747 m đường cùng hệ thống thoát nước, cấp nước và các hạng mục phụ trợ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư mới là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, các hạng mục chính của giai đoạn 1 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn dài hơn 200 m nối từ Quốc lộ 1 vào khu nghĩa trang vẫn trong giai đoạn hoàn thiện.

Trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư cho biết giai đoạn 2 hiện đạt khoảng 40% tiến độ, với các hạng mục﻿ đang triển khai gồm san nền, mương thoát nước, bậc nước và tường chắn. Lũy kế vốn bố trí là 9,52 tỷ đồng; riêng năm 2026 được bố trí 8 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 6,032 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch vốn năm.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành 50% tổng tiến độ giai đoạn 2 trong năm 2026, tập trung vào hệ thống thoát nước, bậc nước, tường chắn và một số khu vực san nền. Các hạng mục còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2027 để bàn giao﻿ đưa vào sử dụng, sớm trước một năm so với kế hoạch.

Theo Ngọc Văn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đang xây một công trình lớn nhất thế giới, thiết kế kết cấu vượt nhịp 81m không cột, rộng bằng 135 sân Pickleball

Việt Nam đang xây một công trình lớn nhất thế giới, thiết kế kết cấu vượt nhịp 81m không cột, rộng bằng 135 sân Pickleball Nổi bật

Hôm qua - 25/10, ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ một máy bay đặc biệt lần đầu tiên hạ cánh xuống Gia Lai

Hôm qua - 25/10, ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ một máy bay đặc biệt lần đầu tiên hạ cánh xuống Gia Lai Nổi bật

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa loạt cầu vượt trên Đại lộ Thăng Long

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa loạt cầu vượt trên Đại lộ Thăng Long

20:58 , 26/10/2026
Phân luồng giao thông đường Kim Mã phục vụ thi công ga S9

Phân luồng giao thông đường Kim Mã phục vụ thi công ga S9

20:36 , 26/10/2026
Sun Group ra mắt Sun Saphia Residence - dự án căn hộ mặt biển tiên phong tại Đà Nẵng

Sun Group ra mắt Sun Saphia Residence - dự án căn hộ mặt biển tiên phong tại Đà Nẵng

20:30 , 26/10/2026
‏Mang đậm “khí Nghệ, chất Vinh”, Sun Glory Residence chinh phục hơn 1.000 nhà đầu tư Nghệ An tại lễ ra mắt ‏

‏Mang đậm “khí Nghệ, chất Vinh”, Sun Glory Residence chinh phục hơn 1.000 nhà đầu tư Nghệ An tại lễ ra mắt ‏

20:30 , 26/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên