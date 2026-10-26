Vì sao dự án nghĩa trang hàng chục tỷ đồng ở Huế 6 năm vẫn dang dở?

Một vướng mắc lớn của quá trình thực hiện dự án là thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa hoàn tất khi công trình bắt đầu triển khai từ năm 2020. Theo chủ đầu tư, áp lực giải ngân vốn đầu tư công và di dời mồ mả phục vụ các dự án trọng điểm tại Chân Mây - Lăng Cô khiến một số hạng mục được thi công trước khi hoàn thiện thủ tục theo quy định.