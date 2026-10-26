Bất động sản Châu Âu được giao đất đợt cuối làm khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Đà Nẵng

Tại Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 21/10/2026, UBND TP Đà Nẵng quyết định giao đất, cho thuê đất (đợt cuối) đối với Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu để thực hiện dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông.

Theo đó, diện tích đất được giao, cho thuê đợt này là 1.499,5m² tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Trong đó, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 1.369,0m² đất ở tại đô thị; 130,5m² đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Qua đó, tổng diện tích đất đã giao cho nhà đầu tư sau khi giao bổ sung đợt cuối là 73.876,0m², chi tiết như sau:

Nguồn: UBND TP Đà Nẵng

Trước đó, tại Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 21/8/2026, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Điện Bàn Đông.

Đây là dự án thuộc danh mục được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và các quy định liên quan của Quốc hội.

Qua rà soát, dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

Dữ liệu của PV cho biết, cuối tháng 9/2026, Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu đã đem toàn bộ quyền tài sản đối với và/hoặc liên quan đến dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc tại Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng để làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Đà Nẵng - phòng giao dịch Thanh Khê.

Các quyền tài sản của bên bảo đảm với tư cách là chủ đầu tư trong việc triển khai đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý và kinh doanh dự án; tất cả các quyền đòi nợ, quyền tài sản khác của Bên bảo đảm phát sinh từ hoặc liên quan đến dự án.

Về nhà đầu tư, Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu (Bất động sản Châu Âu) được thành lập năm 2014, trụ sở tại tỉnh Quảng Nam cũ, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng do cổ đông Hồ Nguyên Vũ nắm 70%, bà Hà Thị Bích Nghi nắm 30% đồng thời giữ chức Giám đốc.

Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 9/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng lên 100 tỷ đồng. Trong đó, bà Hà Thị Bích Nghi nắm 94% và Hồ Nguyên Vũ nắm 6% còn lại.

Đến tháng 12/2026, Bất động sản Châu Âu thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH một thành viên do bà Hà Thị Bích Nghi làm chủ sở hữu.

Cập nhật đến tháng 2/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng.

Dữ liệu của PV cũng cho hay, cuối tháng 7/2026, bà Hà Thị Bích Nghi đã sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Bất động sản Châu Âu để thế chấp tại OCB chi nhánh Đà Nẵng - phòng giao dịch Thanh Khê.

Ngoài làm chủ sở hữu tại Bất động sản Châu Âu, bà Hà Thị Bích Nghi còn là người đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Bất động sản Khởi Nguyên, Công ty TNHH Địa ốc Hà An, Công ty TNHH Nông trại Châu Âu, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vicinity Habitats.