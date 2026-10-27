Siêu sân vận động 115.000 chỗ, lớn gấp 3 lần sân Mỹ Đình: Quy mô hàng đầu thế giới, dự kiến hoàn thành năm 2028 để phục vụ World Cup 2030

Sân vận động Grand Stade Hassan II được quy hoạch tại Benslimane, cách thành phố Casablanca của Morocco khoảng 38-40 km về phía bắc. Theo đơn vị quản lý hạ tầng thể thao quốc gia SONARGES, công trình có sức chứa thiết kế 115.000 chỗ ngồi, dự kiến sẽ trở thành một trong những sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới. Quy mô này lớn gần 2,9 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam, hiện có sức chứa hơn 40.000 chỗ.

Theo phương án kiến trúc, hai đầu sân được bố trí các khán đài dốc gồm 3 tầng, mỗi bên có sức chứa khoảng 29.500 khán giả. Dọc hai bên sân là các khu vực dành cho khách mời đặc biệt, VIP và phòng tiếp đón cao cấp, với tổng sức chứa khoảng 12.000 người, trong đó có không gian riêng dành cho Hoàng gia Morocco.

Dự án do hai đơn vị kiến trúc Oualalou + Choi và Populous tham gia thiết kế. Trong đó, Populous là công ty kiến trúc quốc tế có kinh nghiệm phát triển nhiều công trình thể thao lớn trên thế giới.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Grand Stade Hassan II là hệ mái khổng lồ lấy cảm hứng từ những chiếc lều truyền thống trong các lễ hội Moussem của Morocco. Hình tượng văn hóa bản địa được chuyển hóa thành thiết kế bao trùm sân vận động, tạo nên diện mạo khác biệt so với kiểu mái vòm phổ biến tại nhiều công trình thể thao hiện đại.

Hệ mái sử dụng kết cấu kim loại, mạng lưới cáp căng và lớp màng bao che. Thiết kế còn tích hợp các khu vườn trên cao ở độ cao khoảng 28 m, không gian cây xanh dưới mặt đất cùng những khu vực dịch vụ cao cấp, kết hợp kiến trúc thể thao quy mô lớn với cảnh quan tự nhiên. Sân dự kiến sử dụng mặt cỏ tự nhiên lai nhằm tăng độ bền, đáp ứng yêu cầu khai thác với cường độ cao.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, được định hướng phục vụ các trận đấu thuộc World Cup 2030. Theo đó, Morocco sẽ phối hợp với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đăng cai giải đấu này.

Sân vận động Grand Stade Hassan II dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Grand Stade Hassan II là hạng mục trung tâm của tổ hợp Morocco Sport City, được quy hoạch trên diện tích khoảng 100 ha. Ngoài sân bóng đá chính, dự án còn có sân điền kinh sức chứa khoảng 24.000-25.000 người, nhà thi đấu đa năng, bể bơi Olympic, trung tâm hội nghị và triển lãm, khách sạn, trung tâm thương mại cùng công viên cảnh quan.

Về tài chính, dự án được công bố với ngân sách ban đầu khoảng 5 tỷ dirham Morocco, tương đương hơn 13.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Le Desk, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị các gói thầu đã được trao hoặc đưa ra đấu thầu liên quan đến công trình đạt khoảng 13,6 tỷ dirham, tương đương khoảng 36.700 tỷ đồng.

Trong đó, gói xây dựng chính được trao cho liên danh SGTM và TGCC với giá trị khoảng 3,4 tỷ dirham, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng. Gói mái và mặt đứng có giá trị khoảng 3,7 tỷ dirham, tương đương gần 10.000 tỷ đồng. Ngoài ra, gói hệ thống điện trị giá khoảng 2,25 tỷ dirham, gói hệ thống kỹ thuật gồm điều hòa không khí, thông gió, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy trị giá khoảng 763,7 triệu dirham. Riêng gói hạ tầng bên ngoài, bao gồm đường giao thông, mạng lưới kỹ thuật, không gian xanh và các công trình phụ trợ, có giá trị khoảng 2,7 tỷ dirham.

Grand Stade Hassan II được kỳ vọng trở thành một trong những công trình nổi bật của World Cup 2030, kỳ giải đánh dấu 100 năm World Cup ra đời. Với sức chứa 115.000 người, kiến trúc mang dấu ấn văn hóa bản địa và tổ hợp thể thao rộng khoảng 100 ha, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của quốc gia Bắc Phi này.