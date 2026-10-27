Siêu tổ hợp cáp treo dài 4,5km, tắm khoáng, vui chơi 21.000 tỷ của Sun Group tái hiện ngôi làng Thụy Sỹ trên núi tại nơi khí hậu mát mẻ quanh năm vừa nhận chỉ đạo mới

Sáng ngày 26/10, ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ kiểm tra tình hình triển khai dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ cùng các dự án liên quan do Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình làm chủ đầu tư tại xã Kim Bôi và xã Dũng Tiến.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 22/10/2026, xã Kim Bôi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 102,77ha đất nông nghiệp thuộc Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ. Tại xã Dũng Tiến, công tác giải phóng mặt bằng đối với khoảng 55,85ha diện tích đất nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành.

Đối với các dự án phục vụ tái định cư, di dời mồ mả và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các địa phương đang triển khai các thủ tục liên quan, tổ chức thi công những hạng mục đủ điều kiện, đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tuy nhiên, một số hạng mục còn chậm do một số hộ dân chưa phối hợp kiểm kê, kiểm đếm; còn vướng mắc trong xác định nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và điều kiện bồi thường; việc di chuyển mồ mả, bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ và di dời hệ thống đường điện cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về tiến độ triển khai từng dự án, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Kết luận buổi làm việc, ông Bùi Đức Hinh đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát toàn diện tiến độ từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ông yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đúng quy định; đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ đất đai, kiểm kê, kiểm đếm và xây dựng phương án bồi thường đối với các trường hợp còn vướng mắc. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân; công khai, minh bạch chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Đối với chủ đầu tư, ông đề nghị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ theo các phương án đã được phê duyệt; tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công các công trình hạ tầng, khu tái định cư và hạng mục liên quan, bảo đảm điều kiện phục vụ người dân.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Quá trình thực hiện cần bảo đảm phối hợp đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Trước đó, vào tháng 6/2025, doanh nghiệp đã khởi công dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc 21.000 tỷ đồng tại khu vực Đồi Thung.

Giai đoạn 1, tổ hợp được triển khai với 3 dự án trọng điểm, gồm: Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ; Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa; Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí Serena Resort mở rộng, với tổng diện tích hơn 240 ha, gồm hơn 2500 căn biệt thự, nhà liền kề kết hợp thương mại, các biệt thự nghỉ dưỡng... cùng hệ thống vui chơi giải trí hiện đại, hạ tầng đồng bộ.

Trong đó, dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại Kim Bôi có quy mô lớn nhất gần 200 ha, tổng mức đầu tư 6.656 tỷ đồng. Dự án định hướng hình thành một không gian vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng sinh thái và khoáng nóng cao cấp, với 1.200 căn nhà ở biệt thự, 700 căn nhà ở liền kề kết hợp thương mại, gắn kết với các biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp.

Tổng thể dự án được chia thành hai phân khu phía Bắc và phía Nam. Trong đó, phân khu phía Bắc‏ ‏ được định hướng phát triển thành khu nhà ở sinh thái, nghỉ dưỡng, biệt thự ven hồ, biệt thự đảo, với điểm nhấn là hồ cảnh quan. ‏ ‏Phía Nam sẽ là khu nhà ở sinh thái với đa dạng loại hình.‏ ‏ Nơi đây cũng sẽ có các khu hội họp, sự kiện cùng với công viên nước; công viên hồ trung tâm, khách sạn phong cách làng văn hóa, công viên cảnh quan…‏

Điểm nhấn nổi bật của quần thể này là tuyến cáp treo Cuối Hạ dài 4,5km, với ga khởi hành Kim Bôi lấy cảm hứng thiết kế từ nhà sàn người Mường. Ga đến Đồi Thung được thiết kế theo cảm hứng Châu Âu, tái hiện ngôi làng Thụy Sỹ trên núi.