Cơ hội “rinh” thêm căn gần 8 tỷ đồng khi mua căn hộ Diamond Sky

Khai mở đặc quyền nhân đôi tài sản cho thế hệ tương lai

Việc quyết định sở hữu một căn hộ hạng sang luôn là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự thành công và tầm nhìn tích lũy lâu dài của mỗi gia đình. Tại dự án tháp căn hộ cao cấp Diamond Sky, hành trình ấy giờ đây trở nên đáng chờ đợi và tràn đầy cảm xúc hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm".

Diamond Sky là sản phẩm căn hộ cao cấp nổi bật tại khu Đông TP.HCM - Ảnh: VP

Diễn ra từ ngày 01/11/2026 đến 01/11/2027, Van Phuc Group mang đến cơ hội đặc biệt giúp khách hàng trúng thưởng một căn hộ Diamond Sky thứ hai trị giá gần 8 tỷ đồng. Căn nhà thứ hai này có thể trở thành quà tặng chuẩn bị cho hành trình tự lập của con cái, một không gian sống riêng tư thanh bình cho cha mẹ an hưởng tuổi già, hoặc một tài sản tích lũy tạo dòng tiền ổn định.

Bằng việc nhân đôi cơ hội sở hữu không gian sống, Van Phuc Group giúp gia chủ dễ dàng hiện thực hóa những dự định lớn lao mà không phải lo lắng về bài toán tài chính.

Chuẩn mực sống xa hoa giữa thiên nhiên ven sông trù phú

Giá trị bền vững làm nên sức hút của Diamond Sky đến từ chính không gian sống hoàn hảo được quy hoạch bài bản trong tổng thể bán đảo Van Phuc City 198ha. Sở hữu địa thế đắt giá với ba mặt giáp sông Sài Gòn, dự án bao gồm 296 căn hộ độc bản nằm trong tòa tháp 20 tầng kiêu hãnh, nơi giao thoa trọn vẹn giữa nhịp sống hiện đại năng động và thiên nhiên sông nước thuần khiết.

Chủ nhân tại Diamond Sky được tận hưởng chuẩn mực sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với hệ tiện ích đỉnh cao đã hoàn thiện và đi vào vận hành. Công viên ven sông dài hàng đầu khu vực, hồ Đại Nhật rộng 16ha mang lại luồng khí hậu tươi mát quanh năm.

Bệnh viện ĐHQT Hồng Bàng với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, thiết bị hiện đại tại Van Phuc City - Ảnh: VP

Song song đó, sự tiện nghi tuyệt đối được thiết lập ngay tại khối đế tòa tháp với trung tâm thương mại rộng 30.000m², hội tụ hàng loạt thương hiệu thời trang, ẩm thực và giải trí danh tiếng. Cộng hưởng cùng hệ thống trường học song ngữ quốc tế EMASI và Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Diamond Sky mang lại môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em và sự chăm sóc chu đáo nhất cho người cao tuổi.

Đón đầu làn sóng tăng giá cùng hạ tầng kết nối vượt trội

Tọa lạc tại vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến đường chính kết nối TP.HCM với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Diamond Sky trực tiếp hưởng lợi từ các dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm. Việc sở hữu căn hộ tại Van Phuc City thời điểm này là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá vượt trội và thanh khoản cao trong dài hạn.

Không gian xanh chiếm đến 60% diện tích dự án mang đến chất lượng không khí trong lành hoàn hảo - Ảnh: VP

Chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" từ ngày 01/11/2026 đến 01/11/2027 là thời điểm vàng để quý khách hàng đưa ra quyết định an cư. Hãy để Van Phuc Group đồng hành cùng quý vị trong hành trình nâng tầm chất lượng sống, nơi mỗi quyết định mua nhà ở hiện tại đều mở ra những cơ hội nhân đôi niềm vui và sự thịnh vượng trọn vẹn cho tương lai.

Diamond Sky – Môi trường trong lành, không gian sống sang trọng

Hotline: 1800 6363

Website: https://diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/