The Windsor Collection: Khi kiến trúc Anh quốc viết tiếp di sản 30 năm Ciputra

Từ di sản đô thị 30 năm đến dấu ấn kiến trúc Anh quốc

Khởi nguồn từ năm 1996, Ciputra Hanoi là một trong những khu đô thị tiên phong đưa mô hình quy hoạch quốc tế đến Thủ đô. Trải qua 30 năm phát triển, nơi đây từng bước hình thành cộng đồng cư dân đa quốc gia, hệ sinh thái tiện ích, cảnh quan và phong cách sống mang bản sắc riêng.

Nếu Ciputra đại diện cho những giá trị đô thị đã được thời gian kiểm chứng, The Windsor Collection được định vị như một chương tiếp nối, đưa cảm hứng kiến trúc Anh quốc đương đại vào không gian sống giữa lòng khu đô thị.

Tọa lạc tại khu vực Ciputra Hanoi Central Park, bộ sưu tập tư gia hiện diện trong tổng thể quy hoạch khoảng 95,4ha, với mật độ xây dựng 14%, gồm ba phân khu The Royal, The Hyde và The Regent.

Tại đây, những giá trị thẩm mỹ cổ điển được diễn giải bằng tư duy thiết kế đương đại, hướng đến sự cân bằng giữa kiến trúc, tiện nghi và tính riêng tư.

The Windsor Collection giới thiệu hai dòng sản phẩm mang sắc thái riêng: The Elton Series và The Everbloom Series. Nếu Everbloom gợi mở vẻ đẹp bề thế của những biệt thự, dinh thự mang tinh thần di sản, Elton tập trung vào nghệ thuật kiến tạo tư gia thanh lịch, nơi kiến trúc trở thành ngôn ngữ thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

The Elton Series – Ba sắc thái kiến trúc Anh quốc

Lấy cảm hứng từ những giá trị đặc trưng của kiến trúc Anh quốc, The Elton Series quy tụ các tư gia có diện tích lô đất từ 144 đến 200m², phân bổ tại ba phân khu với ba phong cách kiến trúc riêng biệt.

Điểm chung của bộ sưu tập nằm ở tinh thần thanh lịch, chuẩn mực và " sự kiêu hãnh không lời" , nơi vẻ đẹp không cần những biểu đạt phô trương mà được thể hiện qua tỷ lệ, đường nét và sự tinh tế trong từng chi tiết.

The Royal – Vẻ uy nghi thanh nhã của Regency Architecture

The Royal: Uy nghi trong từng đường nét - Ảnh: The Windsor Collection .

Tại The Royal, những tư gia có diện tích lô đất từ 144 đến 168m² mang cảm hứng Regency Architecture, phong cách gắn liền với vẻ đẹp thanh lịch của nước Anh đầu thế kỷ XIX.

Đặc trưng của Regency nằm ở bố cục cân đối, tỷ lệ hài hòa và những chi tiết trang trí được tiết chế có chủ đích. Sự sang trọng không đến từ quá nhiều họa tiết cầu kỳ mà được định hình bởi tính chuẩn mực trong tổng thể.

Tinh thần ấy mang đến The Royal diện mạo uy nghi nhưng không nặng nề, trang trọng mà vẫn phù hợp với nhịp sống đương đại.

Ở đó, vẻ đẹp tư gia không chỉ tạo ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên mà còn phản ánh gu thẩm mỹ kín đáo, chuẩn mực và giàu chiều sâu của gia chủ.

The Hyde – Nét phóng khoáng, lãng mạn của Refined Classical

The Hyde: Phóng khoáng và tinh tế - Ảnh: The Windsor Collection .

Nếu The Royal đại diện cho vẻ đẹp chuẩn mực, The Hyde mang đến sắc thái mềm mại, phóng khoáng hơn thông qua ngôn ngữ Refined Classical.

Với diện tích lô đất 200m², những tư gia tại The Hyde hướng đến sự giao thoa giữa tinh thần cổ điển và cảm quan thẩm mỹ đương đại.

Refined Classical đề cao những đường nét được chắt lọc, duy trì vẻ đẹp trang nhã nhưng không bị ràng buộc bởi sự cầu kỳ của kiến trúc truyền thống.

Trong tổng thể The Elton Series, The Hyde mang đến hình ảnh tư gia có chiều sâu thẩm mỹ, nơi tính lãng mạn được thể hiện qua sự cân bằng giữa hình khối kiến trúc và cảm xúc sống.

Không tìm kiếm sự nổi bật bằng những biểu đạt mạnh mẽ, The Hyde chinh phục bằng vẻ đẹp phóng khoáng, tinh tế và giàu dấu ấn cá nhân.

The Regent – Dấu ấn cổ điển sang trọng của British Townhouse

The Regent: Cổ điển, sang trọng, trường tồn - Ảnh: The Windsor Collection .

Mang cảm hứng British Townhouse, The Regent tái hiện tinh thần kiến trúc nhà phố Anh quốc, loại hình gắn liền với lịch sử phát triển của những đô thị danh tiếng tại Anh.

Với diện tích lô đất 180m², các tư gia tại The Regent theo đuổi vẻ đẹp cổ điển sang trọng, chú trọng sự chỉn chu trong tổ chức hình khối và diện mạo kiến trúc.

British Townhouse phản ánh văn hóa sống đô thị đặc trưng, nơi tính riêng tư của mỗi gia đình được đặt trong mối liên hệ hài hòa với cảnh quan và cộng đồng.

Tại The Regent, tinh thần ấy được diễn giải trong bối cảnh sống mới, kết hợp bản sắc kiến trúc truyền thống với nhu cầu của gia đình hiện đại.

Ba phong cách, ba sắc thái thẩm mỹ nhưng cùng tạo nên một bộ sưu tập thống nhất, nơi kiến trúc trở thành phương tiện thể hiện phong cách sống và cá tính của mỗi gia chủ.

Kiến trúc, nội thất và cảnh quan kiến tạo chuẩn sống

Một tư gia đẹp không chỉ cần diện mạo ấn tượng, mà còn phải mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, sự thư thái và những khoảng riêng tư dành cho từng thành viên trong gia đình.

Để hiện thực hóa triết lý ấy, The Windsor Collection quy tụ các đối tác tư vấn thiết kế quốc tế gồm P&T Group (Hồng Kông) về kiến trúc, 1508 London về nội thất và LJ Group (Brazil) về cảnh quan.

Sự kết hợp hướng tới một tổng thể thống nhất, nơi kiến trúc tạo nên diện mạo, nội thất định hình trải nghiệm và cảnh quan kết nối con người với thiên nhiên.

Giữa không gian quy hoạch xanh của Ciputra Hanoi Central Park, bộ sưu tập tư gia được định hướng hòa quyện cùng cảnh quan, mang đến môi trường sống thư thái và riêng tư.

Đó cũng là cách The Windsor Collection diễn giải sự sang trọng: không chỉ nằm ở những gì dễ dàng nhìn thấy, mà hiện diện trong sự tinh tế của từng trải nghiệm sống.

Kiến trúc, cảnh quan và sự riêng tư hòa quyện tại The Windsor Collection - Ảnh: The Windsor Collection.

Từ tuyển tác tư gia đến giá trị di sản truyền đời

Bên cạnh The Elton Series, The Windsor Collection còn giới thiệu The Everbloom Series, dòng biệt thự và dinh thự có diện tích từ 300 đến 1.033m². Lấy cảm hứng từ hình tượng đóa hồng nước Anh, bộ sưu tập gồm 56 biệt thự và 10 dinh thự, hướng đến vẻ đẹp bề thế cùng tính riêng biệt của những không gian sống mang dấu ấn di sản.

Hai dòng sản phẩm mang tính cách khác nhau nhưng cùng gặp gỡ ở tinh thần "sự kiêu hãnh không lời" , đề cao những giá trị thẩm mỹ bền vững thay vì sự phô trương.

Với những gia đình coi trọng sự tiếp nối giữa các thế hệ, kiến trúc không chỉ là nghệ thuật kiến tạo không gian mà còn là nơi lưu giữ ký ức, vun đắp nền nếp và những giá trị tinh thần theo năm tháng.

Từ nền tảng đô thị quốc tế 30 năm của Ciputra đến những tuyển tác tư gia mang cảm hứng Anh quốc, The Windsor Collection hướng tới sự giao thoa giữa di sản đã được bồi đắp và những giá trị tương lai đang được kiến tạo.

Bởi di sản kiến trúc không chỉ là vẻ đẹp được lưu giữ với thời gian, mà còn là không gian để những giá trị sống của mỗi gia đình tiếp tục được trao truyền.

The Windsor Collection – Khu đô thị Nam Thăng Long

Website: www.thewindsorcollection.vn

Hotline: 1900 638 833