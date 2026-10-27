Thành phố nhỏ nhất Việt Nam dự kiến đổi đất để làm đoạn đường Vành đai 3 hơn 8.110 tỷ đồng, dài khoảng 17km, 8 làn xe, sẽ bố trí 6 nút giao

Theo CTTĐT Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng thông tin tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu đề xuất thực hiện Dự án hoàn thiện xây dựng tuyến đường Vành đai 3, đoạn từ nút giao Hưng Đạo (Vành đai 2) đến nút giao Quốc lộ 10 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.119 tỷ đồng.

Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố, mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng cường kết nối các khu công nghiệp và nâng cao năng lực vận tải hàng hóa đến hệ thống cảng biển Hải Phòng.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 17,55 km. Điểm đầu tại Km0, khoảng Km7+150 trên đường tỉnh 355, thuộc phạm vi nút giao Hưng Đạo với đường Vành đai 2, địa phận phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Điểm cuối tại Km17+550, khoảng Km32+400 trên Quốc lộ 10, thuộc địa phận xã An Lão, thành phố Hải Phòng.

Dự án được nghiên cứu đầu tư theo quy mô quy hoạch với tổng bề rộng nền đường 68 m; phạm vi giải phóng mặt bằng được xác định theo quy mô quy hoạch này. Để phù hợp với từng giai đoạn đầu tư xây dựng, lưu lượng phương tiện và tiến trình phát triển đô thị trong khu vực.

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 dự kiến như sau: Đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến đường tỉnh 354: Nền đường rộng 68 m, mặt đường 8 làn xe rộng 30 m, dải phân cách giữa rộng 23 m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,5 m.

Đoạn từ đường tỉnh 354 đến Quốc lộ 10: Nền đường rộng 37 m, mặt đường 8 làn xe rộng 30 m, dải phân cách giữa rộng 5 m, lề đất hai bên mỗi bên rộng 1 m; dự trữ phần mở rộng trong tương lai ở hai bên với tổng bề rộng 31 m.

Dự án dự kiến bố trí 6 nút giao tại các trục giao thông chính, gồm: nút giao Hưng Đạo (Km0+000); nút giao đường tỉnh 361 (Km2+511); nút giao tuyến nối Quốc lộ 5 - Quốc lộ 10 (Km6+327); nút giao đường tỉnh 354 (Km7+873); nút giao đường tỉnh 360 (Km14+794) và nút giao Quốc lộ 10 (Km17+557).

Bên cạnh đó, dự án sẽ hoàn trả, kết nối với các tuyến đường hiện trạng, bảo đảm khả năng tiếp cận thuận lợi và hài hòa cảnh quan. Các vị trí kết nối cụ thể sẽ được nghiên cứu trong quá trình lập hồ sơ đề xuất dự án, căn cứ nhu cầu phát triển của từng khu vực.

Đối với phương án áp dụng hợp đồng BT, dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất. Quỹ đất đối ứng có thể bao gồm quỹ đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường Vành đai 3 sẽ hình thành trục giao thông đối ngoại quan trọng, kết nối với Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, góp phần rút ngắn hành trình vận tải đường bộ giữa các trung tâm công nghiệp khu vực Đông Bắc Bộ với hệ thống cảng biển Hải Phòng. Qua đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp của thành phố và toàn vùng.

Đồng thời, dự án tăng cường kết nối giữa các tuyến đường vành đai, rút ngắn quãng đường vận chuyển đến các khu công nghiệp, cảng biển; tạo tiền đề phát triển hệ thống giao thông kết nối nội vùng và hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố.