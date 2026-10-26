Cuối ngày xét xử đầu tiên: Hai biểu cảm trái ngược của Shark Bình và Mr Pips

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và các đồng phạm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về những tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, hình ảnh hai bị cáo Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam với biểu cảm khác nhau thu hút sự chú ý. Shark Bình xuất hiện với vẻ mặt tươi tỉnh, trong khi Mr Pips có nét trầm tư.

Mr Pips mang nét trầm tư sau ngày đầu tiên tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.560 tỷ đồng (Ảnh: Như Hoàn)

Theo kế hoạch, phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử chính của trụ sở TAND TP Hà Nội, nơi có 51 bị cáo; điểm cầu thứ hai tại hội trường TAND TP Hà Nội dành cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; điểm cầu thứ ba tại hội trường Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội, nơi có 137 bị cáo.

Vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi quy mô đặc biệt lớn, với 919 vụ lừa đảo theo cáo trạng, hơn 900 bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 và tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng các bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)

Trong tổng số 188 bị cáo, có 177 người bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), là mợ của Phó Đức Nam, bị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng; Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của Phó Đức Nam); Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Riêng Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Lập hệ thống sàn giao dịch ngoại hối giả để chiếm đoạt tiền

Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội xác định, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 - những ứng dụng được sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web này được đặt tên tiếng Anh tương tự tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, bản chất các trang web đều được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web này thực chất giao dịch với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để tổ chức hoạt động, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch.

Những hình ảnh trong phiên tòa xét xử ngày đầu tiên (Ảnh: Như Hoàn)

Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền đầu tư của những người bị hại.

Phó Đức Nam còn thuê văn phòng tại một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận khác nhau. Các bộ phận này thực hiện những hoạt động độc lập nhưng bổ trợ cho nhau, hình thành một hệ thống phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND TP Hà Nội xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Phó Đức Nam sử dụng một phần số tiền này để đầu tư, tích lũy tài sản và hợp pháp hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng các bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)

Cụ thể, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Trong đó, bị cáo sử dụng 378 tỉ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỉ đồng mua vàng; 41 tỉ đồng mua 1.720.500 USD và 1 tỉ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

VKSND TP Hà Nội đánh giá, hành vi của Phó Đức Nam đã cấu thành tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của 188 bị cáo sẽ được xem xét, làm rõ tại phiên tòa dự kiến bắt đầu từ ngày 26/10.

Shark Bình "Phím tin" cho Mr Pips, soạn văn bản đối phó cơ quan điều tra

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và hai “bóng hồng” Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993); Nguyễn Thị Nam (SN 1987) bị truy tố tội “Rửa tiền”. Tâm và Nam đều là trợ thủ của Shark Bình tại Công ty Ngân Lượng.

Theo Viện Kiểm sát, Shark Bình và Mr Pips không quen biết trước. Sau này, Mr Pips vận hành đường dây lừa đảo đã tìm đến Shark Bình. Họ bắt tay nhau “rửa tiền” và Mr Pips phải trả phí cho mỗi lần khách hàng nạp, rút tiền, cho nhóm Shark Bình.

Cụ thể, tháng 6/2018, Công ty Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT tiếp nhận đề nghị mở tài khoản ví từ một đại diện sàn forex GKFX (thuộc đường dây của Nam) với phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp. Nghe nhân viên báo cáo, Shark Bình từ chối.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 26/10 (Ảnh: Như Hoàn)

Một năm sau, sàn GKFX chính thức quay lại đăng ký mở ví hoạt động tại Ngân Lượng. Đến đầu năm 2020, Mr Pips sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam chủ động liên hệ cấp dưới của Shark Bình để đàm phán lại mức phí giao dịch.

Lần này, Shark Bình đồng ý với điều kiện áp mức phí chiết khấu 2,5% đối với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng/lần đối với giao dịch rút tiền.

Cáo trạng xác định, Mr Pips đồng ý mức giá này vì chiến lược phải mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (như Ngân Lượng của Shark Bình), gắn với các sàn giao dịch của mình, qua đó nhận tiền đầu tư của bị hại.

Tới đầu năm 2021, khi khối lượng tiền “bẩn” chảy qua cổng Ngân Lượng ngày càng lớn, Mr Pips liên hệ xin giảm bớt phí nạp nhưng không được Shark Bình chấp nhận.

Đổi lại, Shark Bình cũng trực tiếp chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với nhóm Mr Pips tạo lập dữ liệu giả để qua mặt lực lượng chức năng mỗi khi bị điều tra.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được các công văn của công an từ nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan các sàn Forex của Nam.

Viện Kiểm sát cho rằng, dù nhận thức rõ các sàn giao dịch của Mr Pips đang bị điều tra hình sự, vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch..., Shark Bình không hợp tác phong tỏa hay cung cấp dữ liệu trung thực cho cơ quan điều tra mà chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp Mr Pips để “báo tin”.

Tiếp đó, Shark Bình cũng chỉ đạo Tâm và Trần Thị Nam hướng dẫn Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút của một tài khoản ví khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an, tránh lộ chuyện rửa tiền. Điều kiện bắt buộc của các dữ liệu rút tiền giả này là phải có số tiền phù hợp số tiền mà bị hại đã nạp vào sàn.

Khi Mr Pips chuẩn bị xong dữ liệu ví giả và số liệu giao dịch rút tiền tương ứng, thông tin được chuyển lại và Tâm cùng Nguyễn Thị Nam soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an. Nội dung được phía Shark Bình định hướng theo kịch bản: "Khẳng định thông tin ví nhận tiền của bị hại là do nhân viên sàn chứng khoán cung cấp; các giao dịch nạp tiền ghi nhận trong công văn công an là đúng; còn các giao dịch rút tiền được kê khai kèm theo chính là giao dịch do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp".

Shark Bình bị kết luận là người cuối cùng duyệt công văn trả lời, đối phó với cơ quan công an.

Từ chỉ đạo của Shark Bình để hai “bóng hồng” thực hiện các hành vi sai phạm, đường dây lừa đảo của Mr Pips tiếp tục chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Dòng chảy tiền "bẩn" qua cổng thanh toán Ngân Lượng kéo dài đến 2 năm nhưng không rõ phí nhóm Shark Bình đã hưởng lợi bao nhiêu.

Tính từ tháng 6/2020 - 9/2022, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, tổng khoảng 319 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền Shark Bình, cùng hai "bóng hồng" Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam “rửa” giúp đường dây của Mr Pips.