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Công an Thanh Hóa vây bắt 2 người cầm hung khí cố thủ trên mái nhà

| | Xã hội

Đến 17h30 ngày 26/10, hàng chục cảnh sát vẫn đang bao vây, tiếp cận, bắt giữ 2 người nghi liên quan ma túy, cầm hung khí cố thủ trên mái tầng hai một ngôi nhà ở Thanh Hóa.

Chiều 26/10, lãnh đạo UBND xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hàng chục cảnh sát đang bao vây căn nhà 2 tầng trên địa bàn để vây bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy đang cố thủ trên mái nhà.

Một trong 2 người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà.

Theo lãnh đạo địa phương, trưa cùng ngày, phía UBND xã nhận thông tin phối hợp của Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt nhóm đối tượng từ Hải Phòng trốn tại địa phận xã Hà Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an xã Hà Long đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng phối hợp với Công an TP Hải Phòng tổ chức bao vây căn nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu (xã Hà Long).

Theo ghi nhận tại hiện trường, bên trên mái căn nhà 2 tầng này có 2 người đàn ông cầm theo hung khí, gậy gỗ, kiếm đang cố thủ với biểu hiện hung hãn. Phía dưới, hàng chục cảnh sát bao vây, phong tỏa khu vực để khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Sự việc gây chú ý của dư luận, hàng trăm người dân đã kéo tới xem lực lượng công an truy bắt hai người cố thủ.

Cảnh sát bao vây khu vực căn nhà nơi 2 nghi phạm cố thủ.

Người dân địa phương cho biết, khoảng 10 ngày trước, có 3 người từ địa phương khác đến thuê căn nhà nói trên. Đến trưa cùng ngày, vụ việc xảy ra.

Lãnh đạo địa phương thông tin thêm, đến cuối giờ chiều, cảnh sát đã bắt được một phụ nữ, còn 2 đối tượng nêu trên đang cố thủ trên mái nhà.

Theo Hoàng Phúc

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