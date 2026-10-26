Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Ngọc Quốc Anh SN 2002 và một người đi cùng

Ngày 25/10, Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Phú, sinh năm 2006, trú tại ấp Bình An 1, xã Bình Hòa và Đào Ngọc Quốc Anh, sinh năm 2002, trú tại ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang, về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực tổ 127, khóm Mỹ Phước 4, phường Long Xuyên, lực lượng Công an phường phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi quần của Phú có hai bọc nylon chứa chất ma túy nên mời cả hai về trụ sở làm việc.

Bọc nylon nghi là ma túy được phát hiện trong túi quần của Nguyễn Thành Phú (Ảnh: Công an An Giang).

Đối tượng Đào Ngọc Quốc Anh (Ảnh: Công an An Giang).

Tại cơ quan Công an, Phú và Quốc Anh khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá và ma túy khay, được mua của một người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch tại phường Mỹ Thới.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng tại căn nhà không số, tổ 127, khóm Mỹ Phước 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một đĩa sứ có chất ma túy; một bọc nylon trong suốt, hàn kín, bên trong chứa chất ma túy cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.