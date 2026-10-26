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Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 11

| | Xã hội

Thông tin lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong tháng 11 năm 2026 với nhiều điểm cần lưu ý về thời gian, hình thức nhận tiền cũng như việc tích hợp phương thức thanh toán mới qua ứng dụng VNeID.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026

Lịch chi trả được chia thành các hình thức cụ thể nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người thụ hưởng:

Chi trả qua tài khoản cá nhân (Thẻ ATM)

Thời gian chi nhận tiền: Do ngày 01/11/2026 trùng vào Chủ nhật, lịch chuyển khoản lương hưu tháng 11/2026 sẽ có sự điều chỉnh tùy theo từng địa phương:

Nhóm 21 địa phương chi trả vào ngày 1 hằng tháng (ngày làm việc đầu tiên của tháng): Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Nhóm 13 địa phương chi trả vào ngày 2 hằng tháng (ngày làm việc thứ 2 của tháng): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đáng chú ý, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay trong tháng 11/2026, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) sẽ vào ngày 3/11, tức thứ Ba, do ngày làm việc đầu tiên của tháng là vào ngày 2/11 (ngày 1/11 trùng vào chủ nhật).

Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm cố định

Thời gian: Từ ngày 02/11/2026 đến ngày 10/11/2026.

Lưu ý: Các điểm chi trả phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 6 giờ mỗi ngày để phục vụ người dân.

Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch bưu điện xã

Thời gian: Từ ngày 11/11/2026 đến hết ngày 25/11/2026 tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

(Lưu ý: Lịch chi trả chung có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế tại từng địa phương. Người hưởng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc bưu điện địa phương để nắm bắt thông tin chính xác nhất).

Cập nhật xu hướng chuyển đổi số: Hơn 96% người dân nhận tiền không dùng tiền mặt

Theo thống kê của BHXH Việt Nam tại kỳ chi trả tháng 10/2026, toàn hệ thống đã thực hiện chi trả chế độ BHXH hằng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó có tới gần 96% người thụ hưởng nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt. Con số này minh chứng cho sự thành công trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành BHXH, giúp tối ưu hóa chất lượng phục vụ người dân.

Thực hiện Nghị định số 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử), kể từ ngày 28/09/2026, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội có thêm một phương thức quản lý và nhận tiền rất tiện lợi:

Tạo lập và tích hợp: Người dân có thể chủ động tạo lập Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, sau đó tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động cá nhân để tiếp nhận tiền.

Bản chất tài khoản: Đây không phải là một tài khoản ngân hàng độc lập mới, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh trung gian để người dân liên kết các phương tiện thanh toán sẵn có của mình nhằm nhận các khoản kinh phí hợp pháp như lương hưu, tiền hỗ trợ an sinh.

Theo Thái Hà

Phụ Nữ Mới

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