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Ra lệnh bắt tạm giam người đàn ông SN 1991 liên quan đến 510,9 triệu đồng tiền mua điện thoại

| | Xã hội

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, La Nhựt Phú đã mua 13 chiếc điện thoại có tổng giá trị 510,9 triệu đồng nhưng không thanh toán.

Ngày 24/10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với La Nhựt Phú, sinh năm 1991, ngụ khóm Châu Long 7, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ra lệnh bắt tạm giam người đàn ông SN 1991 liên quan đến 510,9 triệu đồng tiền mua điện thoại - Ảnh 1.

Bị can La Nhựt Phú (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/10/2025, Phú đặt mua 13 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 17 Pro Max của một người dân ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, với tổng giá trị 510,9 triệu đồng, thỏa thuận thanh toán trong thời hạn không quá 2 ngày.

Sau khi nhận điện thoại, Phú bán lại cho nhiều người khác và nhận đủ tiền nhưng không thanh toán cho người bán mà chiếm đoạt số tiền này để trả các khoản nợ ngân hàng của mình.

Phát hiện vụ việc, người bị hại đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Tại cơ quan Công an, Phú đã thừa nhận hành vi của mình. Phú có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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