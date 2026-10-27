Dân thấp thỏm sống trong chung cư 50 năm tuổi như nhà hoang

Bà Trần Thị Thu Hà (SN 1981), cư dân sinh sống tại khu chung cư 5 tầng số 4, chia sẻ: “Gia đình tôi sống ở khu nhà này gần 40 năm. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, công trình xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, nhiều vị trí tường bong tróc, nứt vỡ. Có hôm tôi đang nấu cơm mà mảng vữa rơi xuống sàn. Sống trong nhà mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhất là mỗi khi mưa bão”.