Việt Nam có loại cá giá bình dân nhưng có lợi cho tim mạch chẳng kém cá hồi: Bác sĩ hết lời khen ngợi

Khi nhắc đến những thực phẩm tốt cho tim mạch, cá hồi thường nằm trong danh sách được các chuyên gia khuyến nghị. Loại cá này giàu axit béo omega-3, có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh và góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, cá hồi không phải lựa chọn duy nhất. Chia sẻ trên Parade, các bác sĩ tim mạch cho biết một số loại cá có giá thành phải chăng hơn cũng mang lại nhiều lợi ích tương tự. Đáng chú ý trong số đó là cá mòi, loại cá nhỏ, quen thuộc với người Việt.

Vì sao cá mòi tốt cho tim mạch?

Cá mòi (Ảnh: Serious Eats)

Bác sĩ Bradley Serwer, chuyên gia tim mạch kiêm Giám đốc Y khoa tại VitalSolution (Mỹ), đánh giá cá mòi là một trong những loại cá có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch tương tự cá hồi.

Giống như cá hồi, cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3, nhóm chất béo có lợi được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm nồng độ triglyceride trong máu và hạn chế tình trạng viêm trong cơ thể.

Triglyceride là một dạng chất béo lưu thông trong máu. Việc kiểm soát chỉ số này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Nhờ hàm lượng omega-3, cá mòi được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người muốn bổ sung thực phẩm có lợi cho trái tim mà không phải chi nhiều tiền như khi mua cá hồi.

Một ưu điểm khác của cá mòi là tính tiện lợi. Loại cá này thường được đóng hộp cùng dầu hoặc nước, có thể sử dụng ngay mà không cần chế biến cầu kỳ. Cá mòi đóng hộp cũng có thời hạn bảo quản dài, giúp người dùng dễ dàng dự trữ và bổ sung vào bữa ăn khi cần thiết.

Cá mòi còn cung cấp vitamin D, dưỡng chất được bác sĩ tim mạch đánh giá cao

Cá mòi đóng hộp (Ảnh: The Kitchn)

Không chỉ giàu omega-3, cá mòi còn chứa vitamin D, dưỡng chất được bác sĩ Serwer đặc biệt nhấn mạnh khi nói về lợi ích của các loại cá béo đối với tim mạch.

“Vitamin D có thể làm giảm nồng độ triglyceride và cũng đã được chứng minh có khả năng giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim, tức tình trạng nhịp tim bất thường”, bác sĩ Serwer cho hay.

Vitamin D cũng có trong các loại cá khác như cá thu, cá trích và cá hồi vân.

Theo Parade, nhiều người không nhận đủ vitamin D chỉ từ ánh nắng mặt trời, đặc biệt trong những tháng thời tiết lạnh. Vì vậy, bổ sung dưỡng chất này thông qua thực phẩm là một lý do khác khiến cá mòi được đánh giá cao.

Sự kết hợp giữa omega-3 và vitamin D cũng lý giải vì sao các bác sĩ tim mạch thường khuyến khích ăn đa dạng các loại cá béo thay vì chỉ tập trung vào cá hồi.

Ăn cá mòi thế nào để tốt cho tim mạch?

Salad cá mòi (Ảnh: Bon Appetit)

Bên cạnh việc lựa chọn loại cá, phương pháp chế biến cũng có ý nghĩa quan trọng.

Theo bác sĩ Serwer, cá hồi nên được chế biến bằng cách nướng lò, nướng nhiệt hoặc nướng vỉ thay vì chiên, bởi chiên rán có thể làm tăng lượng calo và chất béo bão hòa trong món ăn.

Nguyên tắc này cũng áp dụng với cá mòi và những loại cá béo khác.

Với cá mòi đóng hộp, người dùng có thể ăn trực tiếp, nghiền cùng bánh mì nướng và một chút nước cốt chanh, hoặc thêm vào món salad, mì pasta để bổ sung protein.

Nhờ giá thành phải chăng, dễ bảo quản và giàu dưỡng chất, cá mòi là lựa chọn phù hợp cho những người muốn xây dựng chế độ ăn có lợi cho tim mạch mà không phải tốn quá nhiều chi phí hoặc thời gian nấu nướng.

Lam Chi

Nguồn: Parade