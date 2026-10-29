Công an thông báo các chủ phương tiện có dấu hiệu sau khẩn trương cập nhật tình trạng, thủ tục

Theo điểm d khoản 6 Điều 39 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, phương tiện hết niên hạn sử dụng thuộc trường hợp phải thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Đây là quy định bắt buộc nhằm tăng cường quản lý phương tiện, loại bỏ những xe không còn đủ điều kiện lưu hành, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách kèm theo chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin và khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Hai hình thức thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe

Chủ phương tiện có thể lựa chọn một trong hai hình thức thực hiện thủ tục:

Trực tuyến: Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an theo hướng dẫn. Trực tiếp: Đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục.

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Thông tư 79/2024/TT-BCA, hồ sơ thu hồi đối với xe cơ giới hết niên hạn sử dụng gồm:

Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Giấy tờ của chủ xe theo quy định. Chứng nhận đăng ký xe. Biển số xe.

Thành phần hồ sơ cụ thể cần được đối chiếu theo hình thức thực hiện thủ tục và quy định hiện hành.

Trình tự thực hiện thủ tục thu hồi

Bước 1: Kê khai thu hồi

Chủ xe đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, kê khai giấy khai thu hồi đăng ký xe, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp thực hiện trực tiếp, chủ xe kê khai tại cơ quan đăng ký xe.

Bước 2: Nộp hồ sơ, chứng nhận đăng ký xe và biển số

Chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe theo hướng dẫn của thủ tục đã lựa chọn. Nếu bị mất giấy tờ hoặc biển số, chủ xe cần khai rõ lý do.

Bước 3: Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận và giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp Giấy chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo mẫu ĐKX07.

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc mất cả hai, chủ phương tiện phải nêu rõ lý do trong giấy khai thu hồi và thực hiện thủ tục theo quy định.

Niên hạn sử dụng của các loại xe được quy định thế nào?

Theo Điều 18 Nghị định 89/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ, niên hạn sử dụng đối với một số loại phương tiện được xác định như sau:

25 năm kể từ năm sản xuất: Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải), xe ô tô chở hàng chuyên dùng (xe ô tô tải chuyên dùng).

20 năm kể từ năm sản xuất: Xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 9 người trở lên, không kể người lái xe; xe ô tô chở trẻ em mầm non, xe ô tô chở học sinh và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

15 năm kể từ năm sản xuất: Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. Xe quá niên hạn tham gia giao thông có thể bị tịch thu

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, hành vi điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông hoặc chủ phương tiện đưa xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông có thể bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện theo điểm a khoản 9 Điều 13 và điểm c khoản 17 Điều 32.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động rà soát năm sản xuất, niên hạn sử dụng của xe; không tiếp tục sử dụng, giao hoặc để người khác điều khiển phương tiện đã hết niên hạn tham gia giao thông. Đồng thời, chủ xe cần nghiêm túc thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để tránh phát sinh vi phạm pháp luật.

Việc thu hồi đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng là trách nhiệm pháp lý của chủ phương tiện, đồng thời góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, chủ phương tiện có thể liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh hoặc cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

(Theo Công an TP Bắc Ninh)