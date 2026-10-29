3 bác sĩ bị phát hiện dùng bằng giả hành nghề suốt hơn 2 năm: Mỗi ngày khám cho 30-40 bệnh nhân, nhận lương 21 triệu đồng/tháng

Bằng cấp và giấy đăng ký hành nghề y vốn là những điều kiện quan trọng để một bác sĩ được tuyển dụng vào hệ thống y tế công. Tuy nhiên, việc xác minh tính hợp lệ của các giấy tờ này đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, khi những trường hợp gian lận có thể lọt qua quy trình tuyển dụng và trực tiếp tham gia khám chữa bệnh.

Gần đây, một vụ việc làm giả bằng cấp để hành nghề y suốt hơn 2 năm đã gây rúng động tại Ấn Độ. Cụ thể, ngày 6/6/2026, cảnh sát bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bắt giữ 3 đối tượng bị cáo buộc sử dụng bằng bác sĩ y khoa giả và giấy đăng ký hành nghề không hợp lệ để xin việc tại các cơ sở y tế công của nước này.

Vụ việc nhanh chóng được chú ý và làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm tra trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế tại địa phương.

Dùng bằng giả để hành nghề hơn 2 năm, nhận lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Theo NDTV, ba người bị bắt đều làm việc trong hệ thống phòng khám Sanjeevani, thuộc chương trình Sứ mệnh Y tế Quốc gia (NHM) của Ấn Độ. Đây là những cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Ba người bị bắt gồm Kumar Sachin Yadav, Rajpal Gaur và Ajay Maurya. Trong đó, Sachin Yadav và Rajpal Gaur làm việc tại các trung tâm y tế công và phòng khám Sanjeevani ở huyện Damoh, còn Ajay Maurya công tác tại một cơ sở Sanjeevani ở thành phố Jabalpur.

Kumar Sachin Yadav, Rajpal Gaur và Ajay Maurya bị bắt vì cáo buộc sử dụng bằng cấp và giấy phép hành nghề giả (Ảnh NDTV)

Điều tra ban đầu cho thấy cả ba đối tượng bị cáo buộc sử dụng bằng MBBS giả để ứng tuyển vào các cơ sở y tế công. MBBS là văn bằng đào tạo bác sĩ y khoa theo hệ thống y học hiện đại tại Ấn Độ, dành cho những người được đào tạo chuyên môn về chẩn đoán và điều trị bệnh chuyên sâu.

Đáng chú ý, hai trong số ba người bị bắt thực tế đã có bằng cấp thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhưng không phải chuyên ngành bác sĩ y khoa. Cụ thể, Sachin Yadav có bằng BDS - chuyên về nha khoa - hợp lệ, trong khi Rajpal Gaur sở hữu bằng BHMS, thuộc lĩnh vực vi lượng đồng căn, một phương pháp y học thay thế. Tuy nhiên, những văn bằng này có phạm vi khám chữa bệnh hẹp hơn rất nhiều so với bằng MBBS.

Qua quá trình xác minh, cảnh sát phát hiện Rajpal Gaur bị nghi đã chỉnh sửa thông tin trên trên bằng MBBS và giấy đăng ký hành nghề. Gaur đã thay đổi của mã số đăng ký vả sửa năm cấp bằng từ 2018 thành 2023. Thực tế mã số của bằng gốc thuộc về bác sĩ Abhishek Yadav - người đang công tác tại Narmadapuram.

Các nhà điều tra nghi ngờ bằng MBBS giả cùng giấy đăng ký hành nghề giả đã được mua với giá từ 800.000 đến 1 triệu rupee, tương đương khoảng 240-300 triệu đồng. Những giấy tờ này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ xin việc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo NDTV, ba đối tượng trên đã hành nghề suốt hơn 2 năm trước khi bị phát hiện. Trong khoảng thời gian này, mỗi người khám cho khoảng 30-40 bệnh nhân mỗi ngày và nhận mức lương từ 70.000 đến 80.000 rupee/tháng, tương đương khoảng 19 - 21 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo.

Mặc dù hệ thống các phòng khám Sanjeevani không tiếp nhận những ca bệnh nguy kịch, nhưng việc các đối tượng làm giả bằng cấp trực tiếp khám bệnh, kê đơn và tư vấn điều trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bệnh nhân.

Ba bác sĩ tại Ấn Độ đã sử dụng bằng giả để hành nghề suốt hơn 2 năm, mỗi người khám cho khoảng 30-40 bệnh nhân mỗi ngày (Ảnh minh hoạ)

Hơn 2.000 bác sĩ bị rà soát bằng cấp sau vụ việc

Một chi tiết đáng chú ý khác là dấu hiệu gian lận đáng nhẽ có thể được phát hiện thông qua việc đối chiếu trực tuyến mã đăng ký hành nghề với cơ quan quản lý y tế. Tuy nhiên, các hồ sơ đáng ngờ vẫn vượt qua khâu tuyển dụng, khiến các đối tượng có thể làm việc trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Sau vụ việc tại Damoh, chính quyền bang Madhya Pradesh đã yêu cầu kiểm tra bằng cấp và giấy đăng ký hành nghề của hơn 2.000 bác sĩ hợp đồng thuộc chương trình NHM và hệ thống phòng khám Sanjeevani. Hoạt động rà soát được triển khai trên toàn bang nhằm xác định liệu có trường hợp gian lận tương tự hay không.

Cuộc điều tra sau đó được mở rộng tới thành phố Bhopal, nơi cảnh sát Chunabhatti đã lập hồ sơ vụ án đối với 9 người khác. Theo cảnh sát, văn phòng NHM đã nhận được khiếu nại về bằng cấp và giấy tờ của 9 bác sĩ này. Trong quá trình điều tra, các giấy tờ của họ được phát hiện có nhiều điểm đáng ngờ. Kết quả đối chiếu với Ủy ban Y khoa Quốc gia Ấn Độ (NMC) cho thấy một số mã đăng ký trong hồ sơ mà 9 đối tượng nộp ứng tuyển thực chất thuộc về những bác sĩ khác.

Các nhà chức trách nghi ngờ các đối tượng đã sao chép giấy tờ của người khác, chỉnh sửa thông tin để tạo giấy phép hành nghề và bằng cấp mang tên mình, qua đó được tuyển dụng vào các cơ sở y tế công và hành nghề trong nhiều tháng tháng.

Ông Alok Srivastava, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát khu vực Kolar, cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ cách thức các giấy tờ giả được tạo ra, những người có liên quan và khả năng tồn tại một đường dây gian lận có tổ chức. Cảnh sát cũng tiếp tục xác minh nguồn gốc các tài liệu được sử dụng trong quá trình tuyển dụng.

Theo các thông tin từ cơ quan chức năng Ấn Độ, đợt rà soát sẽ tập trung xác minh thông tin tốt nghiệp của các bác sĩ tại các trường y. Những trường hợp bị phát hiện sai phạm có thể bị chấm dứt hợp đồng và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong khâu xác minh bằng cấp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là lý do chính quyền địa phương phải mở rộng kiểm tra, thay vì chỉ xử lý các trường hợp đã bị phát hiện.

Nguồn: NDTV