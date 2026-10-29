Chân dung người Việt đầu tiên trong lịch sử giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Năm 1974, lần đầu tiên Việt Nam cử đội tuyển tham dự Olympic Toán học Quốc tế (IMO) - sân chơi trí tuệ danh giá dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn thế giới. Ngay trong lần đầu góp mặt, đoàn Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ khi có tới 4/5 thí sinh giành huy chương, trong đó Hoàng Lê Minh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng với 38/40 điểm. Thành tích này không chỉ đưa tên tuổi chàng trai 17 tuổi đến với đấu trường quốc tế mà còn mở ra một dấu mốc đáng tự hào cho Toán học Việt Nam.

Olympic Toán học Quốc tế (IMO) là kỳ thi Toán học thường niên dành cho học sinh trung học phổ thông, được tổ chức lần đầu tại Romania vào năm 1959 với sự tham gia của 7 quốc gia. Kể từ đó, kỳ thi trở thành một trong những sân chơi học thuật uy tín nhất dành cho những học sinh có năng lực Toán học nổi bật trên thế giới. IMO được tổ chức liên tục hằng năm, ngoại trừ năm 1980.

Dù kỳ thi đã ra đời từ năm 1959, phải đến năm 1974, Việt Nam mới lần đầu cử đại diện tham dự. Đầu tháng 2 năm đó, Bộ Giáo dục Đức chính thức gửi lời mời Bộ Giáo dục Việt Nam thành lập đoàn tham gia kỳ IMO lần thứ 16, dự kiến diễn ra tại Berlin vào mùa hè cùng năm. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam có cơ hội tranh tài tại sân chơi Toán học quốc tế này.

9 học sinh được tuyển chọn để ôn thi Toán Olympic quốc tế, TS. Hoàng Lê Minh là người được khoanh đỏ

Đoàn Việt Nam năm 1974 gồm 5 thí sinh: Đặng Hoàng Trung, Hoàng Lê Minh, Tạ Hồng Quảng, Nguyễn Quốc Thắng và Vũ Đình Hòa. Kết quả, 4 thành viên giành huy chương, một thành tích ấn tượng đối với đội tuyển lần đầu tham dự. Nổi bật nhất là Hoàng Lê Minh với 38/40 điểm, giành Huy chương Vàng và xếp thứ 9 theo kết quả được ghi nhận tại kỳ thi năm đó.

Sinh năm 1957 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức, Hoàng Lê Minh sớm bộc lộ năng lực Toán học. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường Trưng Vương, ông tiếp tục theo học chuyên Toán và nhanh chóng thể hiện tố chất nổi bật ở lĩnh vực này. Năm 1974, khi mới 17 tuổi, ông được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự IMO và trở thành người Việt Nam đầu tiên giành Huy chương Vàng tại kỳ thi.

Sau thành tích đáng nhớ ấy, Hoàng Lê Minh sang Liên Xô theo học tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, một cơ sở đào tạo danh tiếng. Ông tiếp tục con đường nghiên cứu Toán học, đồng thời có cơ hội làm việc và hợp tác với nhiều viện nghiên cứu ở Pháp, Anh và Italy. Trong thời gian ở nước ngoài, ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm học thuật và đạt những thành tựu đáng chú ý.

Theo tìm hiểu, năm 1987, mức lương của Hoàng Lê Minh ở nước ngoài đã lên tới 2.000 USD mỗi tháng, một khoản thu nhập đáng kể ở thời điểm đó. Dù có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại nước ngoài, ông vẫn quyết định trở về Việt Nam làm việc, tiếp tục đóng góp cho lĩnh vực giáo dục và khoa học trong nước.

Sau khi trở về, ông công tác tại Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (sau này được chia tách thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM). Không chỉ tham gia giảng dạy và nghiên cứu, Hoàng Lê Minh còn góp mặt trong một số dự án phát triển công nghệ tại TP.HCM. Năm 2000, ông tham gia nhóm công tác hỗ trợ UBND TP.HCM xây dựng Khu Công viên Phần mềm Quang Trung. Đến năm 2001, ông tiếp tục tham gia xây dựng dự án Khu Công nghệ Phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý.

Hiện TS Hoàng Lê Minh giữ cương vị Giám đốc AI-TECH Center, Trường Đại học Văn Lang. Hành trình từ một cậu học trò giành Huy chương Vàng IMO ở tuổi 17 đến nhà khoa học, giảng viên và nhà quản lý trong lĩnh vực công nghệ là dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của ông.

TS Hoàng Lê Minh hiện là Giám đốc AI-TECH Center, Trường Đại học Văn Lang

Từ tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Hoàng Lê Minh, học sinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu tại đấu trường IMO qua nhiều thế hệ. Nhìn lại chặng đường ấy, thành tích của Hoàng Lê Minh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu mốc mở đầu cho hành trình khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế. Từ lần đầu tham dự năm 1974 đến những thành tích nối tiếp qua nhiều thập niên, IMO đã trở thành nơi các thế hệ học sinh Việt Nam thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức.

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