Cuộc sống hiện tại của Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia là Thủ khoa, từ chối việc lương cao ở nước ngoài để về nước

Nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia đầu tiên của Quốc Học Huế

Hồ Ngọc Hân, sinh năm 1991, là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 (2009). Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử chương trình có 5 thí sinh cùng tranh tài. Vượt qua 4 đối thủ, Hồ Ngọc Hân giành vòng nguyệt quế với 245 điểm, trở thành niềm tự hào của Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Chiến thắng tại Olympia mở ra cơ hội du học cho Ngọc Hân. Anh theo học ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia) với học bổng trị giá 35.000 USD. Anh cũng gây chú ý với thành tích thủ khoa khối B của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngoài ra nhà vô địch với biệt danh “nụ cười thiên thần” còn là một trong 4 Á khoa khối A của Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM với 29 điểm.

Hồ Ngọc Hân cho biết, Đường lên đỉnh Olympia là bước ngoặt giúp anh có cơ hội du học, hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ. “Hân rất thích Đường lên đỉnh Olympia vì bất kể bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn có năng lực, bạn thể hiện được năng lực thì bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng”, Quán quân sinh năm 1991 chia sẻ.

Trước quan điểm cho rằng Olympia đang đào tạo nhân tài cho nước ngoài, Ngọc Hân cho rằng cần nhìn nhận vấn đề thực tế hơn. “Đường lên đỉnh Olympia là một gameshow. Cá nhân Hân không nghĩ những người chiến thắng, bao gồm cả bản thân, là hiền tài chỉ vì mình vô địch một gameshow”, Ngọc Hân nói.

Hồ Ngọc Hân từng được mệnh danh là hotboy của Đường lên đỉnh Olympia

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2014, Hồ Ngọc Hân tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, làm nghiên cứu sinh ngành Công nghệ sinh học tại Đại học Wollongong (Australia) và nhận bằng Tiến sĩ năm 2020.

Năm 2019, anh bắt đầu làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Francis Crick ở London (Anh), nơi anh tiếp tục nghiên cứu về sinh học phân tử và cơ chế sửa đổi DNA. Đây là giai đoạn giúp nhà khoa học trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường nghiên cứu quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà khoa học trong lĩnh vực sinh học và di truyền.

Trở về Việt Nam sau nhiều năm học tập, nghiên cứu ở nước ngoài

Năm 2022, sau thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, Hồ Ngọc Hân quyết định trở về Việt Nam. Anh công tác tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, đảm nhiệm vị trí phụ trách Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử.

Quyết định trở về xuất phát từ mong muốn được sống tại Huế, gần gia đình, bạn bè và đóng góp cho quê hương. “Với tôi đó không phải là sự đánh đổi. Khi tôi quyết định về Việt Nam, lúc đó thầy của tôi là một vị giáo sư ở viện cũng mong muốn giữ tôi ở lại. Kể cả khi tôi đã về nước, vẫn có ba công ty gửi lời mời với thu nhập rất cao. Tuy nhiên, tôi đều từ chối và kiên định với ý nghĩ đã đến lúc đi về nhà”, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2009 nói.

Khi mới về nước, Ngọc Hân từng thử sức với một công việc khác. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 tháng, anh quyết định quay lại với nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm.

Tiến sĩ Hồ Ngọc Hân là trưởng phòng thí nghiệm Sinh học phân tử tại Đại học Huế

Tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Hồ Ngọc Hân tham gia các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực sinh học phân tử và công nghệ sinh học, hướng tới những ứng dụng trong nông nghiệp và đời sống. Theo dữ liệu Nhà khoa học của Đại học Huế, Hồ Ngọc Hân đã tham gia công bố 33 bài báo khoa học và thực hiện 6 đề tài nghiên cứu khoa học.

Song song với công việc chuyên môn, anh còn kết nối, mở rộng hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục nhằm khơi dậy niềm yêu thích khoa học ở thế hệ trẻ.

Sau khi trở về Huế, Ngọc Hân cho biết anh tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bạn bè nhận xét anh cười nhiều hơn, gợi nhớ đến biệt danh “nụ cười thiên thần” từng gắn với anh trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2009.

Không chỉ có điều kiện tiếp tục theo đuổi chuyên môn, nhà khoa học trẻ còn có thêm thời gian dành cho gia đình và duy trì những thói quen lành mạnh. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng là một trong những điều khiến anh hài lòng với lựa chọn trở về.

(Ảnh: Website Đại học Huế)