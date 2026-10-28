Lời khuyên cho các gia đình đã sử dụng tủ lạnh trên 10 năm

Với những chiếc tủ lạnh đã phục vụ gia đình trên 10 năm, thiết bị đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời kỹ thuật. Lúc này, hiệu suất làm lạnh của máy đã giảm đáng kể và các linh kiện bên trong bắt đầu có dấu hiệu rệu rã.

Các yếu tố quyết định độ bền của tủ lạnh

Việc duy trì tần suất vệ sinh định kỳ đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì nếu bạn không lau chùi bụi bẩn bám ở cuộn dây ngưng tụ phía sau hoặc dưới gầm tủ thì sẽ làm giảm khả năng tản nhiệt và khiến máy nén phải hoạt động quá tải rồi nhanh hỏng.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bên cạnh đó, thói quen sử dụng hàng ngày của các thành viên cũng ảnh hưởng lớn khi hành động nhồi nhét quá nhiều thực phẩm che kín họng gió, mở cửa tủ quá lâu hoặc liên tục sẽ làm phung phí điện năng và giảm tuổi thọ máy.

Vị trí lắp đặt thiết bị trong không gian bếp cũng cần được lưu ý bởi nếu bạn đặt tủ lạnh sát vách tường quá mức hoặc gần các nguồn nhiệt như bếp ga, lò nướng và nơi bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp thì máy sẽ phải dùng nhiều công suất hơn để làm lạnh, từ đó khiến linh kiện bên trong nhanh hao mòn hơn.

Dấu hiệu cảnh báo tủ lạnh đã quá tuổi thọ

Dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất là thức ăn trong nhà nhanh bị hỏng do tủ không còn duy trì được nhiệt độ đủ lạnh dù bạn đã điều chỉnh mức cao nhất, khiến sữa hoặc rau quả bị hư hỏng chỉ sau vài ngày lưu trữ. Tiếp theo, hệ thống động cơ bên trong có thể đã bị xuống cấp nghiêm trọng khi tủ lạnh liên tục phát ra tiếng ồn lớn hoặc máy nén kêu liên tục kèm theo những tiếng động lạ.

Bạn cũng sẽ thấy tủ xuất hiện tình trạng đọng nước hoặc bám tuyết dày do lớp gioăng cao su ở cửa bị hở hoặc hệ thống xả tuyết tự động bị hỏng, điều này trực tiếp gây lãng phí điện năng cực kỳ lớn cho gia đình. Cuối cùng, tất cả những hư hại trên sẽ dẫn tới việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến do block máy bị yếu và phải chạy liên tục không ngắt, làm tiêu hao điện năng gấp hai đến ba lần so với lúc mới mua.

So sánh chi phí tiền điện và sửa chữa

Nhiều gia đình thấy tủ lạnh cũ vẫn chạy được nên cố giữ lại để tiết kiệm chi phí, nhưng thực tế đây có thể là một sai lầm lớn về mặt tài chính. Các dòng tủ lạnh sản xuất từ hơn mười năm trước không có công nghệ Inverter hiện đại, kết hợp với block máy đã yếu nên phải hoạt động liên tục và tiêu tốn lượng điện gấp nhiều lần so với các dòng tủ đời mới.

Nếu chi phí sửa chữa vượt quá 30% giá trị tủ mới thì nên cân nhắc việc thay tủ lạnh. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Hơn nữa, nếu tủ lạnh liên tục gặp các lỗi vặt như xì gas, hỏng block hoặc hỏng bo mạch thì chi phí gọi thợ sửa chữa tích tụ lại trong một đến hai năm có khi gần bằng tiền mua một chiếc tủ lạnh mới. Chính vì vậy, nếu chi phí sửa chữa vượt quá 30% giá trị của một chiếc tủ mới hoặc tiền điện hàng tháng tăng cao bất thường thì bạn nên mạnh dạn đầu tư thay thế thiết bị mới.

Kiểm tra độ bám dính của gioăng cao su cửa tủ

Sau 10 năm sử dụng thì lớp gioăng cao su đệm ở cửa tủ chắc chắn đã bị chai cứng, mất độ đàn hồi hoặc bị nấm mốc ăn mòn khiến cửa tủ không thể đóng khít vào thân máy. Hậu quả của việc này là hơi lạnh bị thất thoát liên tục ra ngoài khiến tủ bị kém lạnh, thực phẩm dễ thiu và máy nén phải gồng mình chạy hết công suất gây tốn điện.

(Ảnh minh họa: Điện Máy Xanh)

Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách kẹp một tờ tiền vào cửa tủ rồi đóng lại, nếu bạn dễ dàng kéo tờ tiền ra mà không gặp sức cản nào thì chứng tỏ gioăng cao su đã bị hở. Nếu tủ lạnh nhà bạn vẫn chạy êm nhưng hơi lạnh yếu do nguyên nhân này thì hãy gọi thợ đến thay bộ gioăng cao su mới vì đây là chi phí rẻ nhất để hồi sinh hiệu suất của tủ cũ.

Vệ sinh cuộn dây ngưng tụ phía sau tủ ngay lập tức

Cuộn dây ngưng tụ thường nằm ở mặt sau hoặc dưới gầm tủ là khu vực cực kỳ quan trọng giúp tủ lạnh tản nhiệt nhưng lại thường bị các gia đình bỏ quên suốt hàng thập kỷ. Sau một thời gian dài sử dụng, lớp bụi bẩn, mạng nhện và lông thú cưng sẽ bám dày đặc vào bộ phận này tạo thành một lớp áo bụi ngăn tủ tản nhiệt, làm máy bị nóng và rất nhanh cháy block.

Lời khuyên thiết thực lúc này là bạn hãy rút nguồn điện, kéo tủ ra ngoài và dùng máy hút bụi hoặc bàn chải mềm để quét sạch toàn bộ lớp bụi bẩn bám trên cuộn dây. Việc duy trì thói quen thực hiện vệ sinh khu vực này sáu tháng một lần sẽ giúp chiếc tủ lạnh già nua của bạn kéo dài tuổi thọ thêm vài năm nữa.

Thay đổi thói quen lưu trữ để giảm tải cho tủ lạnh

Một chiếc tủ lạnh đã sử dụng trên mười năm không còn đủ khỏe mạnh để chịu được các thói quen sử dụng gây quá tải như khoảng thời gian ban đầu. Bạn tuyệt đối không nên nhồi nhét quá nhiều đồ ăn mà chỉ nên chứa tối đa bảy mươi phần trăm dung tích tủ nhằm tạo khoảng trống giữa các hộp thực phẩm cho hơi lạnh lưu thông tốt.

Bên cạnh đó, bạn cũng không được để đồ ăn còn nóng vào tủ vì thức ăn nóng sẽ làm nhiệt độ bên trong tăng vọt đột ngột, bắt buộc hệ thống làm lạnh già cỗi phải chạy căng mình để hạ nhiệt và rất dễ gây ra sự cố đột tử cho máy nén.

Cẩn trọng với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

Khả năng kháng khuẩn và khử mùi của tủ lạnh cũ thường bị suy giảm mạnh hoặc không còn hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tích tụ bên trong khay kệ và các góc khuất. Do đó, bạn cần tiến hành lau dọn và khử mùi tủ bằng các nguyên liệu tự nhiên như chanh hoặc baking soda thường xuyên hơn với tần suất hai tuần một lần để bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, nếu nhận thấy rau củ để ở ngăn mát bị đóng đá do lỗi cảm biến nhiệt hoặc thịt cá ở ngăn đông bị mềm thì bạn nên bỏ ngay những thực phẩm đó vì chúng đã có dấu hiệu bị biến chất.